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A pocos días de la denuncia contra Mauro Icardi por presuntas lesiones leves agravadas contra su hija mayor, la polémica volvió a trasladarse a las redes y tuvo un enfrentamiento entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez; en medio de ese clima de tensión, la empresaria volvió a apuntar contra su expareja con una nueva acusación.

Esta vez, la conductora de “MasterChef Celebrity” puso el foco en una serie de publicaciones que encontró en “X” (ex Twitter); según denunció, distintos perfiles habrían difundido mensajes en su contra e involucrado, también, a sus hijas menores de edad; frente a esa situación, adelantó que hay cuentas bajo investigación por presunta violencia digital.

A través de sus redes, Wanda manifestó su malestar y, anticipó, que dará a conocer los nombres cuando tenga autorización para hacerlo. “Cuando me lo permitan, informo acá las cuentas investigadas por violencia digital”, escribió, dejando abierta la posibilidad de revelar más detalles sobre el caso.

Pero, la mediática fue por más y apuntó directamente contra Mauro. “Qué risa que todas están conectadas y pertenecen a una organización paga. Otra cosa más que comprueba la violencia… Están perjudicando más que “ayudando”… las cuentas BOTS pagas por mi ex, acá en twitter fueron denunciadas”, aseveró.

Además, Nara dejó en claro que no está dispuesta a pasar por alto los ataques y volvió a apuntar, directamente, contra el futbolista. “Es más digno pagar la cuota de 6 meses de alimentos que adeudas y no gastar en bots que, hace dos años, quieren instalar pavadas y no llegan a nada”, indicó.

La empresaria, también, hizo referencia al avance de las causas judiciales y advirtió que tanto la denuncia penal como la vinculada a la presunta violencia digital continúan su curso. “Inventen lo que quiera, total, la causa penal sigue su curso y la de ustedes por violencia digital también”, sentenció.

De esta forma, el conflicto sumó un nuevo capítulo y amplió el escenario de disputa entre los protagonistal mientras continúa la causa judicial que involucra a Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a denunciar, públicamente, situaciones que considera parte de una campaña en su contra.

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