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El caso que involucra a Luciana Martínez, conocida por su paso por Gran Hermano Argentina, escaló durante el fin de semana con denuncias cruzadas, versiones contrapuestas y un nuevo testimonio que volvió a encender el escándalo.

Todo comenzó en la madrugada del sábado en el barrio porteño de Palermo. Según la denuncia inicial, un ciudadano estadounidense identificado como James Brandy Varela, de 40 años, aseguró haber sido víctima de un robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”.

De acuerdo con su declaración, todo empezó en el boliche Makena, donde habría conocido a Martínez y a su representante, Cristian Wagner. Según ese relato, los tres bebieron alcohol en el local nocturno y luego continuaron la noche en un departamento. Siempre de acuerdo con la versión del denunciante, en ese lugar fue drogado y posteriormente le robaron varias pertenencias.

Entre los objetos denunciados como sustraídos figuran su pasaporte, un reloj de alto valor, una mochila, ropa interior y dinero. El hombre despertó horas después y advirtió el faltante de sus pertenencias. Fue entonces cuando decidió realizar la denuncia.

Un dato clave para la investigación fue aportado por el encargado del hotel. Según trascendió, el empleado recordó que los visitantes habían quedado registrados al ingresar al establecimiento. Ese registro permitió identificar a Martínez y Wagner, lo que derivó en su detención horas más tarde. Las cámaras habrían registrado la salida de Cristian Wagner, quien abandonó el lugar con una mochila.

Las cámaras de seguridad también permitieron reconstruir parte de los movimientos de aquella madrugada. De acuerdo con esos registros, cerca de las 6.45 de la mañana ambos ingresaron al hotel. Unas horas después, las cámaras habrían registrado la salida de Cristian Wagner, quien abandonó el lugar con una mochila. Más tarde, alrededor de las 10 de la mañana, se retiró Luciana Martínez en un vehículo solicitado mediante una aplicación.

Según trascendió durante la investigación, en la mochila que llevaba Wagner habrían sido halladas algunas pertenencias del denunciante, un elemento que se transformó en uno de los puntos centrales del expediente.

Sin embargo, cuando el caso parecía encaminado como un presunto robo bajo la modalidad “viuda negra”, apareció una versión completamente distinta. El abogado Carlos Telleldín, quien asumió la defensa de Martínez y Wagner, presentó un relato opuesto al de la denuncia original.

Según trascendió, el empleado recordó que los visitantes habían quedado registrados al ingresar al establecimiento. Ese registro permitió identificar a Martínez y Wagner, lo que derivó en su detención horas más tarde.

El letrado confirmó que los tres estuvieron juntos esa noche y que se conocieron en el boliche Makena antes de dirigirse al departamento. Pero sostuvo que lo ocurrido dentro del lugar fue muy diferente. Según la versión de los imputados, el turista estadounidense habría intentado abusar primero de Wagner. En ese contexto se habría producido una pelea, tras la cual el representante se retiró del departamento.

El punto más grave de la defensa es la acusación de abuso sexual. Según la versión presentada por el abogado, Luciana Martínez habría quedado dentro del departamento durante aproximadamente tres horas y allí habría sido privada de su libertad y abusada por el turista estadounidense. De acuerdo con ese relato, el ciudadano norteamericano habría pasado de denunciante a acusado. La defensa sostiene que los hechos deben investigarse como un caso de abuso y no como un robo.

El caso tiene además otro elemento que complejiza la investigación. El turista estadounidense tenía previsto regresar a su país este lunes, pero su situación cambió luego de que la defensa presentara la acusación de abuso sexual. Ahora también deberá prestar declaración en la causa.

Ante estas versiones opuestas, los investigadores deberán analizar distintos elementos para determinar qué ocurrió realmente aquella madrugada. Entre ellos figuran registros de cámaras de seguridad, análisis toxicológicos, pericias médicas, registros telefónicos y movimientos en aplicaciones de transporte. Las pericias médicas y toxicológicas podrían ser determinantes para establecer si el turista fue drogado o si hubo abuso sexual.

El abogado Carlos Telleldín, quien asumió la defensa de Martínez y Wagner, presentó un relato opuesto al de la denuncia original.

Mientras la investigación avanzaba, el caso sumó otro capítulo inesperado.

Durante un móvil televisivo de La Nación + realizado en Palermo, un hombre se acercó al cronista y aseguró que un amigo suyo habría vivido una situación similar con la ex participante del reality.

Según explicó, el episodio ocurrió hace aproximadamente entre uno y dos meses. El entrevistado relató que su amigo conoció a Martínez en un boliche de Palermo y luego la llevó a su casa.

“La conoció en un boliche de Palermo y cuando se despertó ya no tenía la plata del cajón”, afirmó durante la entrevista.

El hombre también sostuvo que el dinero desaparecido era una suma importante. “Le faltaba plata, plata fuerte, eran dólares”, declaró. Según su relato, el dinero estaba guardado en un cajón y era un ahorro destinado a comprar un automóvil.

El episodio habría ocurrido en la zona del Bajo Belgrano y la presunta víctima sería un ciudadano argentino. El entrevistado explicó además por qué su amigo decidió no denunciar lo ocurrido. “No quiere hacer la denuncia por un tema de vergüenza”, sostuvo, y agregó que la familia del hombre es “muy tradicional”, lo que habría influido en la decisión de evitar una exposición pública. También aseguró que su amigo reconoció a Martínez porque la había visto en televisión. “Él la ubicaba de la tele, del programa”, dijo.

Por el momento, ese segundo episodio no forma parte de una causa judicial y se conoció únicamente a partir del testimonio televisivo. Sin embargo, el relato volvió a poner el caso en el centro de la escena mediática.

Con denuncias cruzadas, acusaciones de abuso sexual y nuevos testimonios que hablan de robos similares, el caso de la ex participante de Gran Hermano sigue sumando capítulos y promete nuevas revelaciones en los próximos días.

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