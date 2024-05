Tras 20 años juntos y una hija en común, se confirmó que Emilia Attias y Julio Mario Sibara​, conocido artísticamente com “El Turco Naím”, ya no se encuentran más juntos. Durante el programa “LAM” (América TV), conducido por Ángel de Brito, Yanina Latorre contó que ella lo habría engañado con Nicolás Francella y él con Florencia de la V.

Los picantes detalles sobre la separación entre Emilia Attias y El Turco Naím

Yanina, comenzó diciendo: “Vienen mal desde hace un tiempo. Hay uno que es más joven que el otro… Una tiene necesidades hormonales y al otro se le empieza a dormir la cosita”.

Y, continuó: “Hubo un primer escándalo, que pasó en una fiesta grosa el año pasado, donde ella fue sin su marido. Alguien la ve bailando, muy pegada, con un tipo. Cuando lo llaman a él y le dicen, se apersonó en el lugar”; ante esto, aseguró: “El Turco se volvió paranoico y la empezó a perseguir”.

“Él, le encontró chats hots con un tipo”, afirmó Latorre, y, su colega, la periodista Fernanda Iglesias, le puso nombre y apellido. “Con Nicolás Francella“, aseveró.

Cabe recordar, que Francella y Attias compartieron pantalla en la película “En la mira”.

Por otro lado, Yanina se refirió a Naím y, dirigiéndose a De Brito, dio a entender que el actor habría engañado a Emilia con Flor de la V.

“Sí, claro”, le respondió Ángel.

También, Florencia y Naím trabajaron juntos en “La Pelu” (Telefe).

Luego, Yanina dio información de lo que le habría confesado El Turco. “Emilia está de joda, sale, y no le importa la separación”, y, comentó: “El 5 de mayo, él decidió irse del país y viajar a Ecuador. Se fue porque dice que ‘va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que alguien va a contar la historia, que no quiere quedar como un cornudo y sin laburo’. Se dio a la fuga muy deprimido, porque ella está en otro modo y no quiere saber más nada con él”.

Por último, la panelista le dejó una fuerte advertencia a la actriz. “Y no me lo niegues Emilita, porque tengo todo que lo certifica”, manifestó.

Hasta el momento, los actores no dieron declaraciones al respecto.

