Antes de que Jey Mammon fuera denunciado por Lucas Benvenuto por abuso sexual, él y Dalma Maradonna eran muy unidos. Tras la noticia, la actriz tomó la decisión de hacerse a un lado y cortar el vínculo. Durante el programa de streaming “Bondi”, conducido por Ángel de Brito, Dalma hizo unas fuertes declaraciones acerca de su amistad con el humorista.

¿Qué dijo Dalma Maradonna sobre su distanciamiento de Jey Mammon?

Ángel, le consultó: “Cuando apareció la denuncia, ¿no le preguntaste? ¿No hablaron?”; ante esto, ella, se sinceró. “No, yo sentía que él no tenía ganas de hablar con nadie y, además, tomé una postura”, aseguró.

Dalma Maradonna durante el streaming “Bondi”.

Y, continuó: “Él dice que es “inocente” y no voy a ir en contra de eso; técnicamente, tiene razón, porque la Justicia lo dijo, pero hay algo de eso que no me cierra”.

Por su parte, De Brito contó su experiencia, y, expresó: “A mí me pasó lo mismo… No me importa lo que diga la justicia. Le pregunté “qué había pasado”, contame tu versión. Como que me encontré con una pared y una relación que, hace 15 años lo conozco, y no la conocía. Es raro”.

¿Qué dijo Lucas Benvenuto sobre la reaparición de Jey Mammon en los medios?

Mammon estuvo invitado en el programa “Almorzando con Juana” (El Trece) y, tras haber estado sentado en la mesa de Juana Viale, Benvenuto se manifestó a través de sus redes.

En una publicación, Lucas dijo: “Les quiero dejar este video a todas las personas que siempre me apoyan y me hacen llegar su amor, para decirles que estén tranquilos; estoy muy bien y en el fin del mundo, en Ushuaia, en donde quiero estar, con las personas que deseo estar y más abrazado que nunca… Con un escudo humano muy fuerte de amor”.

Y, reveló: “No se preocupen. Yo, desde hace un tiempo, decidí no ver más noticias, no actualizarme de nada. Acabo de cumplir una de las primeras metas que puse en la lista para mi vida. No les puedo decir qué es porque es muy personal, pero acabo de cumplir una meta de vida”.

“Imagínense si, después de todo lo que peleé, tantos años en la Justicia, un tiempo en los medios y toda mi vida, como para seguir enganchado en una historia que no tiene sentido y que es increíblemente cruel”, finalizó.

Leé más notas de La Opinión Austral