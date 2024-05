“Tripa” de Mambrú reveló el verdadero motivo por el que echaron Milton: “No podíamos tocar a las Bandana y…” El cantante Germán Tripel ventiló el verdadero motivo por el que echaron a Milton Amadeo de Mambrú. Dos décadas después de la separación del grupo, el cantante habló de la salida de su compañero y fue contundente.

Mambrú fue boyband argentina compuesta por cinco jovenes surgidos del reality Popstars, el mismo que una temporada atrás le dio vida a Bandana. Rápidamente se convirtieron en una suerte de Backstreet Boys argentinos: llenaron teatros, estadios y vendieron millones de discos, pero sorpresivamente uno de los integrantes más queridos, Milton Amadeo, fue despedido.

Casi dos décadas después del episodio, el músico Germán “Tripa” Tripel -que formó parte del grupo hasta su disolución- contó el verdadero motivo por el que su compañero fue apartado y volvió a instalar la polémica. “Decían que no podíamos tocar a las Bandana, pero uno tocó y pasó lo que pasó. Milton no siguió con nosotros. No solo por eso, también por otras cosas que sucedían que eran una ebullición continua. Éramos cinco pibes de 20 años”, disparó en Intrusos (América) en referencia al romance que el joven vivió con Virginia Da Cunha.

La historia de amor también fue motivo para que la cantante sufriera un verdadero infierno, ya que hace poco reconoció en una nota que la amenazaron con sacarla del quinteto. “Ya tenían mi reemplazo. Las chicas me bancaron y esos dos años que siguieron trabajé con ese pánico de que al primer error te vas. Me quedé callada y seguí adelante y bueno… De algún modo estábamos todas sufriendo por igual. No era el sueño que uno creía. Cinco mujeres dijimos basta, no nos importó ese éxito, buscábamos otro tipo de éxito”, sentenció.