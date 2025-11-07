Trascendió que Valentina Cervantes habría decidido renunciar MasterChef Celebrity (Telefe); la información fue revelada por Ángel De Brito en “LAM” (América TV), quien, además, reveló los motivos personales detrás de su decisión y una frase clave de Enzo Fernández que habría definido su salida.

“Renunció por ese hombre; ese hombre, le pidió que se vuelva, que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva y, ella, accedió… Superceloso”, dijo el periodista, haciendo referencia al futbolista, con quien la influencer tiene dos hijos, Olivia y Benjamín.

De acuerdo con lo que se supo, Cervantes regresaría a Inglaterra la próxima semana, dejando vacante su lugar en la competencia; su despedida se verá en las próximas emisiones del reality culinario, ya que las grabaciones están adelantadas y, el ciclo, cuenta con varios programas ya listos para salir al aire.

El tenso momento entre Wanda Nara y Valentina Cervantes

La noticia llega tras incómodo ida y vuelta entre Valentina y Wanda durante una emisión del programa; el tenso cruce se dio luego de que la conductora negara haber tenido algún vínculo con Enzo, luego de que circularon rumores de un mensaje que habría enviado al jugador después del Mundial de Qatar 2022.

En ese entonces, Valentina sonrió y aseguró que “sabía que era un invento”, intentando restarle importancia al tema; sin embargo, versiones cercanas al entorno de la modelo sostienen que fue ella misma quien habría visto aquel mensaje, situación que generó malestar y comentarios entre las parejas de los futbolistas de la Selección.

Según se comenta, entre las esposas y novias de los jugadores comenzó a circular el apodo “Tatiana” para referirse a Wanda, el mismo que la empresaria utilizó tiempo atrás para hablar de la China Suárez, cuando la acusó de haber interferido en su relación con Mauro Icardi.

A pesar de las especulaciones, Cervantes fue clara al declarar en más de una entrevista que “jamás le consultó a Enzo por estas versiones”, aunque su salida del programa podría marcar un nuevo capítulo en esta historia que, al parecer, hasta el momento no terminó.

