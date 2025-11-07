Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La familia Tinelli continúa en el centro de la polémica tras la crisis familiar que se desató después de que Juanita Tinelli presentara una denuncia por presuntas amenazas; tras el escándalo, se sumó un filoso posteo de Micaela, la hija mayor del conductor, apuntando contra quienes, según ella, se aprovechan del momento difícil que atraviesa su entorno para atacar a los suyos.

Hasta el momento, Micaela se había mantenido al margen del conflicto, optando por el silencio mientras la situación escalaba después de que su hermana solicitara un botón antipánico por sentirse en peligro frente a “decisiones” de su padre que, según dijo, “la afectaron profundamente”; tras ello, la rubia decidió publicar un fuerte descargo en sus historias de Instagram apoyando a su papá.

“Increíble lo sueltitos que están todos ahora… Ven a alguien en el piso y le siguen metiendo patadas sin parar; son todos unos vivos bárbaros, eh. ¡Qué bien!”, escribió la empresaria y su mensaje fue interpretado como una respuesta directa a quienes cuestionan a su padre.

El comentario de Micaela fue analizado en el programa “Mujeres Argentinas” (El Trece), donde el periodista Gustavo Méndez se refirió a las internas familiares. “Está todo mal entre Mica, Candelaria y Juanita; me dicen que, en los últimos años, Juanita habría tenido varias mentiras en su placard, como que mentiría mucho en general y, por estas mentiras, sus hermanas descreen de ella; me contaron que Juanita sería una mentirosa serial en la familia, por eso dudan de si esa llamada, con supuestas amenazas hacia su persona, sucedió o no”, indicó.

“Mica salió con los tapones de punta a bancar a su papá y reapareció en esta grieta que hay entre las hijas mujeres de Marcelo Tinelli; deudas millonarias, la venta de La Boyita y lo que pasó con su reality en Amazon Prime”, indicó el comunicador.

El mensaje de la hermana de Cande Tinelli no solo estaría dirigido al periodismo, sino, también, a personas cercanas al conductor que habrían filtrado información sensible. “Apunta a dos sectores: al periodismo y a la televisión, porque, la verdad, es que muy poca gente hoy no lo critica a Marcelo, teniendo en cuenta que él tiene una deuda que es real”, explicó sobre las especulaciones en torno a reclamos de terceros con quienes Tinelli estaría en deuda.

El periodista agregó que el enojo de Micaela también podría tener que ver con supuestas traiciones internas dentro del círculo del conductor. “Este posteo, también, estaría dirigido a las personas del entorno de Marcelo que le habrían soltado la mano y que están pasando información que es fidedigna y real”, cerró.

El mensaje de apoyo de Milett Figueroa a Marcelo Tinelli en medio del escándalo

La modelo peruana publicó en sus historias de Instagram una imagen con la definición de “familia”, que dice: “La mayor bendición en esta vida: un grupo que permanece unido en medio de cualquier adversidad; aquellos en los que siempre puedes confiar; refugio seguro ante las tempestades de la existencia; lugar donde nace el amor y la alegría”.

“@marcelotinelli, te amo”, agregó Milett junto a un emoji de corazón y un infinito; el conductor, reposteó el posteo, y, manifestó: “Gracias mi vida por estar y acompañar siempre. Te amo”.

Cabe recordar que, el 24 de septiembre, Tinelli anunció su separación de Figueroa; sin embargo, a los pocos días, confirmó la reconciliación.

“Nosotros seguimos en pareja y estamos bien; yo me siento muy bien y ella se debe sentir muy bien; yo expuse una situación que era más laboral y expuse algo que no tendría que haberlo hecho”, dijo en diálogo con “Puro Show” (El Trece).

Y, apuntó en contra de los medios: “Desde que estamos juntos, hemos hecho todo según interés, para ustedes; ya sea el reality, el Bailando o lo que sea. Vienen dudando de la relación desde el primer día… La duda alberga en quién lo dice”.

