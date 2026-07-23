Wanda Nara sorprendió a sus seguidores tras anunciar el lanzamiento de un curso online que lleva su nombre, “Academia Wanda”; el objetivo es compartir el método que, según ella, le permitió convertir su nombre en su “activo más rentable” y “alcanzar la independencia personal y financiera”; a través de una serie de publicaciones en sus redes, la empresaria presentó el proyecto con un mensaje que apunta, especialmente, al público femenino, promoviendo la autonomía y el desarrollo de la autoestima.

En un video publicado, donde se la ve a la modelo sin maquillaje y con un tono íntimo para enfatizar la naturaleza personal y genuina de la propuesta, explicó que, el curso, es el resultado de “muchos años de crear y de formar esto que, dentro de muy poquito, van a tener a disposición”; aseguró que la iniciativa representa un logro de largo recorrido, incluso, equiparable, simbólicamente al nacimiento de un hijo debido al tiempo y dedicación invertidos.

La esencia del curso radica en brindar herramientas para fomentar la independencia y la autoconfianza. “Es un curso donde tienen todo lo que necesitan, sobre todo, las mujeres: herramientas para crear, para creer en ustedes mismas, para crear lo que ustedes quieran, para crecer sus empresas, para, finalmente, animarse a tener sus empresas, para tener nombre propio, apellido propio, para que puedan hacer todo, todo lo que quieran”, reveló, Wanda, en la presentación.

Para la modelo, el valor diferencial del curso está en el método que desarrolló durante su carrera; explicó que su experiencia personal, con aciertos y dificultades, fue el motor principal para estructurar los contenidos; el curso promete ofrecer “todo lo que me llevó a lograr lo que yo quise y cómo ustedes van a poder lograr lo que quieran de sus vidas, para que no tengan que nunca depender de nadie, para que puedan cumplir sus sueños y para que amen su vida”.

Wanda hizo hincapié que, el aprendizaje, es fundamental en la confianza personal y en la convicción de que los sueños y proyectos pueden materializarse con trabajo y perseverancia. “Para no depender de nadie, tenés que creer en vos misma y creer que, en que todo lo que soñás y proyectas, lo podés lograr y, sobre todo, lo podés hacer y de eso: vivir y tener frutos”; la modelo remarcó que, la superación de obstáculos y la gestión de conflictos personales, forman parte esencial del proceso que transmite en su curso.

El curso está especialmente dirigido a mujeres que buscan herramientas para superar bloqueos y temores frecuentes en el camino hacia la independencia; según la conductora, la formación incluye respuestas a las preguntas y conflictos más habituales, basadas en su experiencia directa; La promesa es que, quienes completen el curso, “se van a sentir una persona diferente”, con la capacidad de enfrentar situaciones adversas y transformar su realidad.

En este marco, remarca en la importancia de la autoconfianza y el desarrollo de una marca personal sólida. “Van a poder tener todas las herramientas que necesiten. Yo entiendo que, a veces, pasamos por un montón de situaciones que nos da miedo, que nos enfrentamos a un montón de situaciones, Bueno… van a tener las preguntas, las respuestas que se hacen, los conflictos, todo, todo resuelto en este curso”, lanzó.

La conductora asegura que, el curso, es resultado de un proceso de prueba y ajuste continuo; declaró haberlo realizado personalmente en varias ocasiones, incluso, terminándolo y comenzándolo de nuevo, para experimentar, en primera persona, lo que sentirían los futuros participantes; tiene un costo único de cien mil pesos argentinos, o 67 dólares, y consta de diez módulos narrados por la empresaria.

Las expectativas generadas por el lanzamiento incluyen, no solo la transmisión de conocimientos y experiencias, sino, también, la promesa de una transformación personal significativa; según Nara, quienes concluyan la formación podrán percibir un cambio concreto. “Cuando terminen el curso, les puedo asegurar que se van a sentir una persona diferente… Esa persona que hace rato están buscando; si estás bloqueada, vas a conocer, también, por todas las dificultades que yo pasé; a veces, es fácil ver el resultado, pero yo te voy a enseñar a llegar a ese resultado”, aseveró.

Wanda cerró su presentación reiterando el carácter personal y dedicado del proyecto, señalando que le ha demandado noches sin dormir y una lectura constante de los materiales. “Me he quedado hasta noches sin dormir, leyendo y leyendo. Capaz hay un par de módulos que son mis favoritos, que, después, los vamos a debatir con ustedes, con los que estén ahí y, les puedo asegurar, que se lo van a devorar el curso porque les va a encantar”, concluyó.

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