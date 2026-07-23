La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) tuvo una noche diferente con la llegada de ocho exjugadores que fueron protagonistas de distintas temporadas del reality, el cual es conducido por Santiago del Moro.

En este marco, Del Moro explicó que, los exparticipantes, compartirán la convivencia con los jugadores actuales durante algunos días y que tendrán un rol activo dentro de la competencia al poder nominar; además, adelantó que, su salida de la casa, se dará de forma progresiva.

Desde jugadores históricos, hasta figuras de las temporadas más recientes, estos son los “hermanitos” que ingresaron a la casa:

Ariel Ansaldo

Participó de Gran Hermano 2022 y se convirtió en uno de los personajes más recordados de esa edición por su enfrentamiento con Walter “Alfa” Santiago y por algunos momentos que quedaron en la memoria del público; con el tiempo, adoptó el apodo de “Big Ari” y volvió a la casa en distintas ocasiones.

Daniela Celis

Fue una de las grandes figuras de Gran Hermano 2022; durante el programa, inició su relación con Thiago Medina, con quien, luego, fue madre de las gemelas Laia y Aimé; después de su paso por el reality, continuó ligada a los medios como conductora y panelista.

Juliana Díaz

Su participación en Gran Hermano 2022 quedó marcada por una situación inédita: fue eliminada, logró volver al juego y, luego, terminó expulsada por incumplir las reglas del programa.

Romina Uhrig

La exdiputada fue una de las participantes de Gran Hermano 2022 y alcanzó el cuarto puesto; su estadía en la casa no estuvo exenta de polémicas.

Juan Pablo de Vigili

El correntino fue una de las revelaciones de la última edición del reality; su personalidad, humor y, algunas situaciones inesperadas durante la convivencia, lo llevaron a ganarse el cariño de los seguidores del programa.

Silvina Pérez

La participante uruguaya fue una de las protagonistas de la edición más reciente; con su intensa personalidad, sus ocurrencias y sus enfrentamientos dentro de la casa, logró posicionarse entre los cinco mejores del certamen.

Emmanuel Vich

Finalista de Gran Hermano 2023/24, fue uno de los jugadores más destacados de su temporada; su carácter fuerte y su estrategia lo llevaron a convertirse en uno de los participantes más nominados por sus compañeros.

Fabio Agostini

El español ya tenía experiencia en un reality tras participar de un intercambio con La Casa de los Famosos; en esta oportunidad, regresó como invitado especial y volvió a estar en el centro de la atención por su historia previa con Luana Fernández.

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