La pelea entre Nicole Neumann y su madre, Claudia, parece no tener fin. Hace unos días, la progenitora de la modelo habló en “Intrusos” (América TV), conducido por Flor de la V, y aseguró que “su hija es un monstruo”; en consecuencia, Nicole no se quedó callada y, muy picante, le respondió. “La maternidad abarca un montón de cosas, que no todo el mundo las tiene. No, necesariamente, quien te trajo al mundo cumplió el rol de madre y lo sabemos. Así, como una elige, también, hermanas de la vida. Es mucho más profundo que eso”, dijo. Como si eso fuera poco, recientemente, Pochi de “Gossipeame” contó en el programa “Empezar el día” (canal de la ciudad), comandado por Yuyito González, que “la mamá de la mediática habría salido con un exnovio de la rubia”.

Los fuertes dichos de Pochi de Gossipeame sobre Claudia, la madre de Nicole Neumann

Pochi, comenzó diciendo: “Me contaron que cuando Nicole tenía entre 17 y 18 años; es decir, en el momento que estaba dejando la adolescencia, se encontraba de novia con un muchacho que era más grande que ella, quien vivía en Caballito”.

Y, continuó: “Lo que me dijeron es que “ella descubrió que la madre tenía algo con él… Que salía con su novio”.

“Ah, bueno… Es muy fuerte esto. Es algo que nadie espera escuchar ni enterarse”, acotó Yuyito.

La respuesta de Nicole Neumann ante los rumores de que su madre habría salido con un exnovio de ella

El periodista Santiago Sposato del programa LAM (América TV), conducido por Ángel de Brito, fue a buscar la palabra de Nicole.

El cronista, le consultó: “¿Escuchaste la versión que dio Pochi de “Gossipame” de que tu mamá habría estado con un novio tuyo cuando eras adolescente?”.

Ante esto, ella evadió la pregunta y aprovechó para corregirlo. “Santi Sposato, ¡dale! es Pochi de “Gossipeame”, ¡cómo le cuesta decir Gossipeame!”, expresó la modelo.

