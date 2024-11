Tras la confirmación del romance entre Wanda Nara y L-Gante, se comenzó a rumorear que la empresaria estaría en la dulce espera y, esta situación, no le habría gustado a Mauro Icardi. En este marco, trascendió que el futbolista regresó a la Argentina para saber si es cierta esta información.

Pepe Ochoa en “LAM”, comenzó diciendo: “Es una data que me llegó y la pudimos chequear… lo tengo recontra confirmado”.

Y, prosiguió: “Mauro viene al país por algo que, realmente, cree. Él hizo un llamada hace un semana, en dos ocasiones, y tuvo una conversación con una médica obstetra”.

Después de lanzar la bomba, aseguró: “Él está convencido que Wanda estaría esperando un hijo de L-Gante. La data que le llega a él es muy concreta, entonces, para Mauro, esto está sucediendo”.

Sobre su regreso a la Argentina, Ochoa, explicó: “Su destino era Roma; iba a estar un tiempo ahí y, después, iba a venir. A raíz de esta información, se tomó el primer avión porque se quiere sacar la duda si es verdad o mentira”.

Ante estos dichos, Yanina Latorre, reveló: “Esto se lo pregunté a ella. El sábado a la noche no me contestó, ayer insisto y me pone ‘mmm, no’. Después le digo ‘dale, Wanda, ¿sí o no?’, y me mandó un audio L-Gante diciendo que ‘están esperando que se cumplan los tres meses’”.

“Lo que me confirman respecto del llamado de Mauro con la obstetra, es que no creían que era él y pidió hacer videollamada. Quien le acerca esta data a Mauro es una persona que tienen en común con Wanda”, cerró Pepe.

Wanda Nara compartió una foto íntima junto a L-Gante

La pareja se encuentra disfrutando de una escapada romántica en Brasil y, a través de las redes, comparten cada momento de sus vacaciones con sus seguidores. Tanto es así, que la mediática publicó una foto íntima junto al cantante.

En la imagen, se los puede ver recién levantados, al lado de la cama, mientras el artista le da un beso en el brazo a la modelo.

Nara hizo la publicación en su cuenta secundaria de Instagram “Wandabadbitch”, donde tiene menos seguidores que en la principal; además, etiquetó a L-Gante junto a un emoji de corazón blanco.

De esa manera, la pareja mostró que se encuentra en su mejor momento.

El frío mensaje de Wanda Nara para Mauro Icardi tras su grave lesión

Nara mostró la conversación vía chat que mantuvo con Icardi luego de su lesión en la rodilla derecha en la que se rompió los ligamentos cruzados y, si bien él volvió a pedirle que recapacite para no romper la familia construida, ella no le dio mucha importancia y sugirió que se concentre en sanar su pierna.

“[Lo que estás] haciendo vos es una cosa tannnnn inútil, que va a durar y ser lo mismo que la nada. Yo lo podría hacer, yo podría estar en la misma, pero… ¿para qué? ¿Para hacerme el vivo? No quiero eso. Mi único objetivo es vivir mi vida en paz, disfrutar mi vida, mi familia, mis hijos y todo lo que conseguimos y construimos en estos años y nadie nos regaló nada… Valorate, valoranos y dejanos ser feliz!!”, puede leerse que le dijo Mauro a Wanda.

En este marco, continuó: “Te vuelvo a repetir… todo esto lo quiero junto a la mujer de mi vida, junto a la mujer que amo más que a nada en este mundo. Sos mi debilidad, mi fuerza, mi princesa hermosa… la que quiero y, como le prometí a tu abuelita el día de nuestro casamiento… Cuidarte para siempre!!”, cerró Icardi, junto a un emoji de un corazón y otro de dos manos juntas en señal de “por favor”.

En la captura, se puede ver que la modelo no le respondió y lo que le sigue es un mensaje de ella hablando sobre la lesión. “Mauro, lamento mucho lo que te pasó… esa rodilla estaba mal hace rato. Ahora, ya pasó, recupérate y, lo que necesites, contas conmigo… los mejores son en Roma. No dudes en atenderte con el mejor. La recuperación es importante; todo va a estar bien”, expresó la mediática.

Finalmente, concluyó: “Decime en qué te puedo ayudar. Contás conmigo”.

