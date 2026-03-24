La historia entre Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato tuvo un final abrupto y mediático, atravesado por denuncias cruzadas y acusaciones delicadas, incluyendo situaciones de presunto maltrato psicológico; sin embargo, en las últimas horas, comenzaron a circular versiones que hablan de un inesperado acercamiento entre ambos.

Anteriormente, la influencer había expuesto, públicamente, momentos difíciles que atravesó durante la relación con el integrante de “Olga”, pero el paso del tiempo parecería haber modificado el panorama, dando lugar, según se comentó, a una especie de tregua o, incluso, a una posible reconciliación.

En “Sálvese quien pueda” (América TV), programa conducido por Yanina Latorre, la periodista Pía Shaw compartió detalles de una supuesta escapada que encendió las alarmas.

“”La Reini” dijo que se iba a Cariló a descansar con amigas, pero, la llamativa casualidad es que vieron a Homero en Cariló caminando por el centro y, Sofía, no mostró ningún contenido con sus amigas”, manifestó, sugiriendo que, ambos, podrían haber coincidido en el mismo destino.

En este marco, Latorre analizó la situación y dejó en claro sus dudas: “En la nota que nos dio, dijo,: “Está todo bien con Homero”; si los dos hicieron semejantes denuncias, seguir juntos me parece…”.

Pero, la versión tomó aún más fuerza cuando el panelista, Nicolás Peralta, sumó un testimonio directo; según comentó una vecina del hijo de Roberto Pettinato, habría confirmado el acercamiento. “Homero vive en mi edificio, en el ascensor me la cruzo más veces a “La Reini” que al encargado”, aseguró, y, añadió: “Esto fue la semana pasada”.

Si bien ninguno de los protagonistas salió a confirmar la información, las señales y coincidencias no tardaron en generar revuelo en redes; por el momento, todo se mantiene en el terreno de las versiones, pero, el posible regreso de esta historia, ya está dando de qué hablar.

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