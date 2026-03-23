Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Reese Witherspoon estuvo de visita en Buenos Aires y, tras conocerse su paso por el restaurante “Roux” del chef Martín Rebaudin, en el barrio de Recoleta, ahora se supo que, también, recorrió uno de los museos más emblemáticos de la ciudad.

Fue el propio Malba el que reveló la visita de la actriz, al compartir una imagen en la que se la ve, sonriente, mientras disfruta de las obras sin llamar la atención de otros visitantes.

“¡Sí! Era Reese Witherspoon; el domingo pasado, con las salas llenas y todas las miradas puestas en las obras, casi nadie reconoció a la superestrella mientras recorría las exposiciones ¡Feliz cumpleaños! Gracias por tu visita al Malba y por esta hermosa postal de recuerdo”, escribieron desde el museo en sus redes.

Amante del arte, la actriz aprovechó su paso por el Malba para recorrer en detalle su colección, que reúne más de 700 piezas de arte moderno y contemporáneo latinoamericano; entre ellas, se destacan trabajos de figuras de renombre internacional como Frida Kahlo, Antonio Berni, Diego Rivera y Xul Solar.

En paralelo, Witherspoon celebró su cumpleaños número 50 con un posteo especial en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 30 millones de seguidores. “Cumplo 50 hoy… Simplemente, pensé en mostrarles algunos momentos destacados. ¡Hay que reír todos los días que se pueda!”, escribió la actriz, reconocida, también, por su trabajo en la serie “The Morning Show”, donde comparte elenco con Jennifer Aniston.

Entre las imágenes que compartió, hubo una que llamó especialmente la atención en Argentina: una foto tomada en la Plaza de Mayo; allí, se la puede ver posando con una sonrisa, vestida con un look negro con lunares blancos y gafas oscuras, con la Casa Rosada y la estatua de San Martín de fondo, en una postal bien porteña que, rápidamente, se volvió viral.

Leé más notas de La Opinión Austral