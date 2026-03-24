La nueva gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo un giro inesperado: mientras los jugadores aguardaban en el living la decisión del público, el conductor del reality, Santiago del Moro, sorprendió al anunciar que, Andrea del Boca, había recibido el alta médica y estaba lista para regresar a la competencia.

La escena fue tan sorpresiva como impactante; en medio de la transmisión, la producción dejó una valija junto a la puerta de ingreso, lo que generó intriga entre los jugadores; segundos después, nombraron a la actriz, quien volvió a la casa atravesando la puerta giratoria, generando un momento de alto impacto.

Durante los días en los que estuvo fuera, circularon múltiples versiones en distintos programas: desde supuestas salidas del aislamiento hasta una posible renegociación de su contrato, que, originalmente, habría sido por un mes; aunque ninguna de estas versiones fue confirmada, contribuyeron a alimentar el clima de especulación en torno a su regreso.

Al ingresar, Andrea fue recibida por sus “hermanitos” en un clima de sorpresa y expectativa; en este marco, protagonizó un cálido reencuentro con Yanina Zilli, a quien le dijo: “Somos dos minas del espectáculo, dame un abrazo”, marcando una conexión inmediata.

La reacción dentro de la casa no tardó en llegar. “Estás renovada; te hizo bien la salida”, le dijo Yanina, mientras que la actriz explicó, brevemente, su estado de salud y aseguró que está en tratamiento: mencionó que padece colon irritable y problemas de presión, por lo que fue medicada para poder reincorporarse al reality.

Antes de acomodarse nuevamente en la dinámica del juego, Andrea consultó si continuaba en placa; al enterarse de que no estaba nominada, agradeció al público, en un gesto que dejó entrever su alivio.

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