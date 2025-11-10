Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Minutos antes de que Nicolás Ramírez de el pitazo inicial, Dua Lipa ingresó por uno de los pasillos del Alberto J. Armando para ubicarse en la zona de palcos y meterse en el quinto de ellos; desde allí, con la nueva edición de la camiseta de la Selección Argentina, la inglesa vivió la fiesta que fue la cancha del CABJ durante el ingreso de los equipos, así como, también, los 90′ del Súper.

Acompañada por sus familiares, Lipa fue vista bailando al ritmo de la hinchada de Boca y grabando hacia las tribunas del estadio xeneize; además, tuvo una visita estelar en el palco: Juan Román Riquelme se acercó a saludar a la británica y le regaló camisetas de Boca con la 10 y “Román”.

Lo cierto es que Dua tiene una conexión especial con el fútbol y su canción “One Kiss” es un himno para la hinchada del Liverpool; luego del partido, la artista disfrutó de la gastronomía porteña y uno de sus fans aprovechó la oportunidad para preguntarle qué opinaba de Boca Juniors.

“Me encanta Boca Juniors; la energía y la gente es perfecta”, manifestó.

Leé más notas de La Opinión Austral