Martín Cirio (La Faraona) se presentó en el Movistar Arena y la velada, llena de humor y extravagancia, alcanzó su punto culminante con una aparición de Wanda Nara, quien subió al escenario para interpretar su tema “Bad Bitch”.

La conductora de MasterChef Celebrity hizo una entrada espectacular, llegando al escenario encima de una moto mientras sonaban los primeros acordes de su hit “Bad Bitch“; el público reaccionó con euforia, estallando en aplausos y cantando al unísono con la empresaria.

Además, Nara no se limitó a la performance musical, sino que, también, quedó junto al influencer, quien aprovechó la oportunidad para pedirle un consejo amoroso con un toque de humor.”Quiero que me des un tip de cómo perdonar a un ex”, lanzó Cirio.

Lejos de esquivar la inevitable polémica que la rodea, la celebrity respondió con su característico estilo picante, utilizando una vivencia personal reciente para reforzar su postura. “No sé, para mí no se perdona y tenés que mejorar cada vez para que se quiera matar; hoy me escribió un ex muy cercano y se ve que no lo había bloqueado bien del todo”, soltó la presentadora, desatando la risa y los gritos del público.

La cuota alimentaria de Mauro Icardi y el regalo a la China Suárez que enfureció a Wanda

El momento de humor y complicidad en el escenario contrastó, fuertemente, con una reciente controversia en la que Wanda se había involucrado horas antes, manteniendo la atención mediática sobre sus exparejas.

La actriz Eugenia “China” Suárez había compartido, con sus seguidores, una lujosa cartera Hermès que le había obsequiado su pareja, Mauro Icardi, por su casi aniversario; junto a la historia, la artista, había escrito: “Casi un año, ya. Te amo. ¿Podré tener un novio más generoso y lindo?”.

Al ver la publicación, Nara compartió un tweet sumamente picante que parecía ser una respuesta directa al alarde de generosidad. “Generoso con las p… Únicamente. A las hijas les debe 11 meses de cuota alimentaria y prepaga”. La empresaria no se detuvo ahí y, lejos de dejar el tema en esa primera acusación, aclaró sobre Icardi en otro mensaje: “12 meses”, incrementando la seriedad de su denuncia pública.

