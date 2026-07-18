La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una enorme cantidad de festejos y repercusiones; sin embargo, una de las historias más llamativas surgió lejos de la cancha y tuvo como protagonistas a Lionel Messi y Ángel de Brito.

El conductor reveló que, luego de la victoria por 2-1 frente a Inglaterra, recibió un mensaje privado del futbolista; todo sucedió cuando, el periodista, compartió una historia en sus redes dedicada al futbolista y, poco después, obtuvo una respuesta inesperada.

@bondi_liveok MESSI LE RESPONDIÓ LA HISTORIA A ÁNGEL DE BRITO 🔴Sumate a AngelResponde de lunes a viernes a las 12:00hs junto a @angeldebritooki @breymariana @laromiscalora @labarbyok @matildablanco ♬ sonido original – bondi_live – bondi_live

“Me puso: ‘Gracias, Ángel‘”, reveló De Brito al recordar el intercambio que mantuvo con Messi, un gesto que, rápidamente, despertó la curiosidad de sus seguidores y de quienes seguían de cerca la cobertura de la Selección.

Según explicó, no fue la primera vez que intercambió mensajes con el rosarino; de hecho, confesó que, desde hace un tiempo, mantienen un contacto esporádico y que, el vínculo, nació a partir de diferentes coberturas relacionadas con la carrera del capitán argentino.

También, Ángel destacó la sencillez con la que, Messi, se comunica en privado y valoró que se haya tomado unos minutos para responderle en medio de los festejos por la clasificación a una nueva final del mundo; el comunicador remarcó que el gesto lo sorprendió, teniendo en cuenta el contexto y la cantidad de mensajes que, seguramente, recibió el futbolista tras el triunfo.

La Selección de Lionel Scaloni consiguió una histórica remontada frente a Inglaterra y selló su pasaje al partido decisivo del Mundial 2026, donde buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

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