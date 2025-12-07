Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la cuenta regresiva para recibir a su bebé con José “Principito” Sosa, Camila Homs festejó sus 28 años junto a sus familiares y amigos; el festejo se llevó a cabo en un espacio al aire libre, que combinó elegancia y clima veraniego: luces led colgantes, mesas delicadamente armadas y una ambientación cálida hicieron que, el sitio, pareciera sacado de Pinterest.

Fiel a su estilo, Cami apostó por un vestido corto y translúcido en tonos violetas y azules que dejaba ver su pancita de embarazo; el escote pronunciado, los hombros descubiertos y las sandalias bajas completaban un outfit cómodo, fresco y, sobre todo, veraniego.

Durante la noche, una de las más especiales del año, la modelo compartió varios momentos a través de Instagram: se la vio cantando, riendo y hasta trepada a una silla en plena euforia, mientras su grupo de amigas la alentaba y registraba cada instante de felicidad.

El gesto de José Sosa que coronó el festejo del cumpleaños de Cami Homs

El momento más tierno apareció después de que la modelo soplara las velitas junto a su primogénita Francesca; en ese instante, José Sosa, su pareja, se acercó para darle un beso que selló el gran presente que viven como pareja.

Días antes, él mismo le había dedicado una publicación con un mensaje amoroso. “Feliz cumpleaños, bebita; mi compañera, mujer bomba y la mamucha más hermosa. ¡Feliz vida! y que sigamos recorriendo este hermoso camino juntos con salud, mucho amor y paz ¡qué seas muy feliz! ¡Te amo!”.

