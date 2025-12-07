Tras varias semanas de espera, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado llegaron a la ciudad de La Plata para uno de los dos shows previstos en el Estadio Único Diego Armando Maradona; sin embargo, este sábado se registraron incidentes entre el público y el personal de seguridad minutos antes del inicio del recital.

Las imágenes fueron registradas por espectadores que se encontraban en el predio: un grupo logró forzar una de las puertas de acceso al campo, lo que desató una marea de gente y, en cierto momento, cuando el personal de seguridad intenta impedir el paso, se produce un cruce de trompadas y gritos.

Más allá de aquel episodio, el recital pudo desarrollarse con normalidad; como era de esperarse, las inmediaciones del estadio contaron con una multitudinaria concurrencia, con banderas y remeras alusivas.

EN ESTA NOTA estadio unico La Plata Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Leé más notas de La Opinión Austral

Noticias relacionadas

Camila Homs celebró sus 28 años a días de ser mamá

Camila Homs celebró sus 28 años a días de ser mamá

El reencuentro de Maxi López con su hija que conmovió en redes

El reencuentro de Maxi López con su hija que conmovió en redes

La propuesta de Mario Pergolini luego de que L-Gante asegurara que quiere terminar el secundario: “Te lo regalo”

La propuesta de Mario Pergolini luego de que L-Gante asegurara que quiere terminar el secundario: “Te lo regalo”

El pícaro reclamo de La Sole a Mario Pergolini en vivo: “Yo te sufrí”

El pícaro reclamo de La Sole a Mario Pergolini en vivo: “Yo te sufrí”

Ver comentarios