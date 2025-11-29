Desde su llegada a Argentina, Rosalía desató la locura de sus fanáticos, quienes expresaron su amor a través de mensajes, selfies y gestos de cariño; durante su estadía en Buenos Aires, la cantante española se metió de lleno en la cultura local, degustando la gastronomía y visitando puntos emblemáticos; como si fuera poco, también vivió de cerca el fanatismo por Boca Juniors, el cual comenzó cuando Mario Pergolini le regaló una camiseta del club “Xeneize “en su programa; a partir de allí, ahondó más en esa pasión y se dirigió a La Bombonera junto a Trueno.

La artista recorrió cada esquina del estadio; en las primeras imágenes que se dieron a conocer, salió a la cancha junto al rapero, quien llevaba el termo bajo el brazo y un mate en la mano; así, Rosalía subió las escaleras y no ocultó su asombro al ver la cancha de cerca. “Llegamos al momento de la verdad, tierra sagrada ¡qué lindo esto!”, dijo el oriundo de la Boca antes de ingresar; en ese momento, la joven, expresó sus sentimientos: “No sé por qué me da nervios ¡Qué chulo! Es muy bonito, es muy grande; es grande, pero está cerca”.

Ya, una vez que ingresó al campo de juego, la intérprete de “La Perla”, consultó: “¿Puedo correr un poco?”. Acto seguido, se quitó su calzado y salió disparada por el césped; una vez que volvió del mediocírculo, Trueno y las autoridades de Boca la esperaban con regalos. “¡Qué Chulo! bien. Sabés que me han dado dos”, dijo ella, sorprendida, al ver que se trataba de una camiseta azul y amarilla con su nombre y el diez en la espalda.

“El presidente te la manda”, el dijo una de las autoridades del club; con una sonrisa en su cara, Rosalía manifestó su agradecimiento y se dirigió a Trueno y a su equipo: “Muchas gracias, presi; no sé dónde está, pero gracias; gracias a los dos por hacerme sentir tan bienvenida, por ser tan cariñosos conmigo, por haberme enseñado tantas cosas que no sabía, por esa comida tan rica, por esta experiencia aquí. Cuando vengas a Barcelona, os cuidamos”.

Una vez que la española ingresó al vestuario, las autoridades que la acompañaban le contaron los procedimientos que siguen los jugadores los días de partido y la ubicación que tiene cada uno en el lugar. “Ah, ¡qué chulo! Chulisimo, me encanta el diseño. ¿Qué es esto? Para poner sus pertenencias. Cada uno con su rutina, una que hacen todos”, afirmó, mientras sonreía.

