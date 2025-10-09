L-Gante, el famoso cantante de la música urbana, ha enfrentado un nuevo desafío en su carrera; en esta oportunidad, en tierras uruguayas.; recientemente, ha tenido que cancelar varios shows que tenía programados en el país vecino, lo que ha generado un revuelo en los medios.

Según el panelista Matías Vázquez, en el programa “Puro Show” (El Trece), el miércoles 8 de octubre se prevé que se solicite la detención del cantante debido a acusaciones de presunta estafa y asociación ilícita; esto surge a raíz de que L-Gante habría cobrado por algunos recitales que, lamentablemente, no pudo realizar.

El artista se encuentra a la espera de la resolución de la Justicia, mientras que desde “Infama”, se ha dado a conocer que la situación se complicó aún más; su amigo, Luis Perdomo, reveló que la razón detrás de estas cancelaciones no es tan simple como parece.

Según Perdomo, L-Gante había sido contratado a través de un vendedor en Uruguay, pero, en marzo, dejó plantados a dos locales y, recientemente, volvió a cancelar tres shows más. “Él de manera unilateral suspendió la gira”, dijo un periodista uruguayo; sin embargo, aclaró: “Es verdad lo que dice; la otra vez, también pasó, pero esa no es la realidad”.

El amigo del cantante continuó explicando que la situación económica fue un factor clave en la decisión de L-Gante. “Lo que yo tengo entendido es que no se cumplió con la parte económica. El artista, antes de subirse al avión, tiene que tener toda la logística antes de llegar al país”, aseveró, y, añadió: “La realidad fue que recibió solo el 35% de lo pautado; tenían que completar el pago, un día antes del show, y no lo hicieron”.

Así, el cantante se enfrenta a un nuevo capítulo en su carrera, donde los imprevistos legales y económicos ponen a prueba su trayectoria y su pasión por la música.

Leé más notas de La Opinión Austral