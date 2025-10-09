Casi un mes después de haber sufrido el accidente en moto que lo hizo luchar por su vida, Thiago Medina salió por la puerta principal de Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno; allí, el exjugador de Gran Hermano estuvo internado 28 días y se sometió a tres intervenciones quirúrgicas, pero, ahora, completó una evolución clínica favorable y podrá continuar su recuperación extrahospitalaria.

Ante una multitud de gente, cámaras y periodistas, Medina dejó el hospital caminando, acompañado por su hermana y su papá. “Ya me estoy yendo a casa. Lo primero que pensé, cuando me desperté, fue tomar agua y, ahora, que me dieron el alta, lo que más quiero es ver a mis hijas”, aseguró Thiago, en diálogo con los medios.

Acerca de cómo cambió su vida desde el accidente, sumó: “Te cambia todo; la manera de pensar, de disfrutar la vida…”.

En la nota, también fue consultado por los rumores de que le habría pedido casamiento a Daniela Celis, su expareja y madre de sus mellizas, Laia y Aimé; aunque lo negó, no descartó la posibilidad de que pueda ocurrir en el futuro.”Nunca dije eso. Si se da más adelante, se va a ver por las redes”, aseveró.

“Pensé mucho en mis hijas, en querer estar con ellas, en llegar a casa y que llegue este día… Veremos el día a día; me tengo que reponer, tengo que hacer reposo por el choque, así, estamos mejor; ahora, me voy a ver a mis bebés que es lo que más quiero”, añadió Thiago.

A su vez, destacó la atención de la clínica. “Fue de 10; siempre estuvieron atentos, en todo lo que necesité; si me dolía algo estuvieron ahí, apoyando. Siempre estuvieron atentos a todo”, destacó.

“Muchas gracias por haberme apoyado, seguirme y por acompañarme en todo este proceso que fue tan duro. Acá estamos saliendo”, comentó, agradeciendo el cariño y las plegarias que recibió de la gente.

Sobre su futuro, contó que tiene pensado inscribirse en una carrera. “Estuve pensando en estudiar arquitectura. Apenas me recupere, ya le damos para adelante”, expresó.

“No tenía miedo; me quería recuperar rápido para irme a casa”, manifestó, y, con humor, indicó que “no volverá a subirse a una moto”.

“Quiero ver a mis hijas y estar con ellas”, concluyó, antes de sentarse en una silla de ruedas para facilitar su salida del tumulto.

Cabe recordar que Daniela Celis explicó que, el joven, continuará su recuperación en la casa familiar en la que vivía antes de separarse.

Hablando de una posible reconciliación, Verónica Lozano le preguntó a Celis: “¿Te tiró onda?”. “Sí, no sé si son efectos de la medicación o si lo dice de verdad. Estoy esperando a ver cómo continúa todo, pero dijo que quiere estar en casa en la recuperación, volver y estar con las nenas”, respondió Pestañela, afirmando que está preparando la habitación en su casa y no en la de él.

