Excepto para los miembros y adherentes al gobierno de Javier Milei, es difícil no querer a Lali Espósito; su espontaneidad, forma de expresarse y valentía para decir lo que piensa la han convertido en mucho más que una excelente artista: es ahora, también, una icónica referente para la juventud.

En este marco, en su cumpleaños número 34, las redes se llenaron de buenos deseos y saludos para la intérprete de “Fanático”; entre ellos, estuvieron los posteos de su novio Pedro Rosemblat, de Cris Morena y, ahora, se sumó Fito Páez, con quien Lali ha trabajado en más de una ocasión.

“¡Feliz cumple, Lali! ¡Debajo es cuando vos quieras! ¡Siempre arriba! ¡Qué seas muy feliz!”, escribió el cantautor, colocando tres fotos junto a la artista.

Cuáles fueron las colaboraciones entre Lali y Fito Páez

Ambos artistas colaboraron en “Gente en la Calle” y Lali, de manera particular, protagoniza el video; cabe señalar que el tema forma parte del álbum de Fito Páez titulado “La Conquista del Espacio” (lanzado en 2020 y ganador del Grammy).

Otro trabajo juntos tuvo que ver con la reversión de “Dos Días en la Vida” a cargo de Espósito y Nicki Nicole, para el disco homenaje de Fito Páez “EADDA9223″ (El Amor Después del Amor 1992-2023).

Además, Páez colaboró, previamente, con Lali, en la composición de la música para el tema “Una esquina en Madrid”, que se incluyó en el disco Libra (2015) de Lali.

Lo cierto es que, más allá de las canciones, ambos artistas han mostrado una gran admiración mutua y un fuerte vínculo personal con Fito Páez, brindando apoyo y consejos a Lali en momentos de controversia pública; de hecho, fue el autor de “Un vestido y un amor” quien aconsejó a la joven estrella que reclamara a través de su música.

