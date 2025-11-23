Tras el lanzamiento de “Quimera”, el disco más personal de María Becerra, Tini Stoessel decidió mostrarle, públicamente, su cariño; a través de sus redes, le envió un mensaje lleno de afecto y admiración, haciendo referencia a lo que significó este trabajo en la vida de la artista.

Desde sus historias de Instagram, la cantante expresó su emoción por haber participado en el álbum. “Qué lindo formar parte de este proyecto y, más, sabiendo todo lo que significó para vos todo este proceso”, escribió, apuntando a la canción “Hasta que me enamoro”.

También, Stoessel destacó la fortaleza con la que María transformó experiencias delicadas en música, haciendo mención a la pérdida de un embarazo que atravesó. “Ver cómo pudiste convertir en arte lo que tanto te dolió”, añadió en su publicación.

Finalmente, cerró su mensaje con un gesto de amistad pura. “Te quiero mucho; estoy orgullosa de vos”, cerró, invitando a su comunidad a escuchar el álbum completo.

Quimera: la nueva faceta artística de María Becerra

El proyecto propone un recorrido emocional y sonoro que refleja distintos aspectos de la identidad de Becerra; en el álbum, conviven múltiples géneros y relatos a partir de cuatro alter egos: Maite (la vulnerabilidad, la herida y el amor que enseña); Jojo (el brillo y la sensualidad como declaración de libertad); Shanina (la dualidad, el deseo, la intensidad y su energía cambiante); y Gladys (la raíz, la verdad cruda, el orgullo por el origen y el barrio).

Cada uno de estos personajes habita tres canciones, cruzándose entre el pop, el urbano, el R&B, el dembow, el fuego, la melancolía y la exploración experimental, pero el disco también guarda un lugar donde no hay filtros: allí aparece María, en primera persona: sin máscara, afrontando el amor, la caída y la sanación desde su propia historia.

La producción del álbum estuvo a cargo de Xross, con participación activa de la cantora tanto en el desarrollo sonoro como en el enfoque visual de la obra; además, “Quimera” incluye colaboraciones que refuerzan cada identidad artística: Taichu, Jay Wheeler, J Rei, Paulo Londra, Karina La Princesita y El Alfa; entre otros.

Leé más notas de La Opinión Austral