Axel rompió el silencio tras ser denunciado por acoso sexual y dio su versión de los hechos; el cantante habló con Pilar Smith, quien reveló en “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, los detalles de la conversación y, reveló, que el artista se encuentra “muy triste” por la situación.

Según relató la periodista, Axel aseguró que conoce a Griselda, la denunciante, desde que era adolescente y que, durante años, mantuvieron un vínculo cercano; incluso, afirmó que conoció a su marido, que ambos asistían a sus shows y que acompañó diferentes momentos de su vida personal.

“Está muy triste, muy triste, porque a Griselda dice que la conoce desde adolescente, que conoció a su marido, que iban juntos a sus shows, que vio crecer a su bebé, que, después, se separó, que ella vivió situaciones muy difíciles y él la acompañó en todo momento”, indicó Smith sobre la charla que mantuvo con el músico.

De acuerdo con la versión de Axel transmitida por la periodista, el conflicto habría comenzado después de que Griselda trabajara, durante diez meses, con su equipo y surgiera una diferencia por un pago.

“Trabajamos 10 meses y, después, surgió una diferencia económica con la persona de mi equipo que manejaba esos pagos; ella decía que se le debía una plata y, desde mi equipo, me decían otra cosa; yo estaba completamente ajeno a esa discusión”, sostuvo el cantante según reconstruyó Pilar.

Durante la conversación, el artista, también , e refirió al momento en el que tomó conocimiento formal del reclamo.; según explicó, aproximadamente un mes y medio atrás, recibió una carta documento y, posteriormente, hubo una instancia de mediación.

“Recibo una carta documento, vamos a una mediación y un reclamo que, originalmente, era de 2 millones y pico, termina convirtiéndose en un pedido de 100 millones, incorporando, además, una supuesta situación de incomodidad conmigo, un comportamiento inapropiado. Eso lo niego categóricamente”, afirmó.

Axel rechazó, de manera terminante, haber mantenido un comportamiento inapropiado con la denunciante y, siempre de acuerdo con lo relatado por Smith, aseguró que sus abogados analizan cuáles serán los próximos pasos legales.

“Pili, vos me conocés, sabés qué clase de persona soy. Mis abogados, incluso, están evaluando una contrademanda por una posible extorsión por la manera en que se vinculó ese reclamo económico con esta acusación”, expresó.

Al mismo tiempo, el cantante diferenció la acusación del conflicto económico y, aseguró, estar dispuesto a afrontar cualquier monto que, efectivament, haya quedado pendiente por el trabajo realizado.

“Ahora, si existe una deuda real, la quiero pagar. Dije, díganme cuánto quedó pendiente, me ocupo yo, personalmente, y reconozcamos, incluso. el tiempo transcurrido. No quiero deberle un peso a nadie que haya trabajado conmigo”, manifestó.

Sin embargo, dejó en claro que no aceptará el monto que, según su versión, actualmente forma parte del reclamo: “Lo que no voy a hacer es aceptar un reclamo de 100 millones asociado a una acusación que niego absolutamente”, comentó.

Por último, Axel expresó su dolor por la situación debido al vínculo personal que aseguró haber mantenido durante años con Griselda y su entorno. “Me duele, porque yo a esta chica la quería, conocí a su familia y vi crecer a su hijo”, concluyó en la conversación que, Pilar Smith, dio a conocer en LAM.

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