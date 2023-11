Hace varios meses, viene circulando el rumor de que Momi Giardina y Marcelo Tinelli estuvieron en una relación. A raíz de esto, el móvil de LAM (América TV), conducido por Ángel de Brito, fue a los camarines del “Bailando 2023“, para consultarles si, realmente, salieron. En ese instante, Marcelo se enojó e hizo unos polémicos comentarios.

Los escandalosos dichos de Marcelo Tinelli sobre Momi Giardina

Hay que destacar que, antes de este suceso, Momi había dicho en Luzu TV: “No puedo creer que la carguen con Tinelli” y que “ya había salido hace mucho tiempo”. Gracias a estos últimos dichos, hicieron que crezcan las especulaciones sobre un supuesto romance.

En el camarín, se encontraban Giardina y Tinelli. Ante esto, De Brito aprovechó y le consultó a ella: “¿Cómo besa Marcelo?”, y, la actriz confesó: “La verdad, es que ese dato no te lo puedo decir porque nunca lo bese”. El conductor del certamen de baile, al escuchar esto, se enojó y expresó: “No me gusta la pregunta”, y, aseguró: “Es una amiga, nada más. Si me van a boludear, se pudre”.

