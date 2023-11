A pesar de que ya comenzaron las semifinales en Got Talent Argentina (Telefe), conducido por Lizy Tagliani, los jueces, a veces, no están tan exigentes. En la última emisión, el participante Tomy Jackson brilló con su canto y esto hizo que Florencia Peña (actriz), Emir Abdul (bailarín), Abel Pintos y La Joaqui (cantantes), quedaran sorprendidos. Ante esto, la interprete de “Butakera” tuvo un hermoso gesto con el niño.

La impactante reacción que tuvo La Joaqui con Tomy Jackson de Got Talent Argentina

Tomy, de 10 años, deslumbró con “Allá afuera” de la película “Fievel: un cuento americano” y, como en todas sus presentaciones, está acompañado de una valija, donde guarda sus “recuerdos”.

En la devolución, la artista le dijo: “Sos como un alma muy sabia. Debes haber vivido muchas vidas ya. Además, tenés mucha empatía y se nota que te importa mucho tu alrededor”.

En ese momento, decidió hacerle un regalo a Jackson. “Perdón a la producción, pero… ¿Te parece que te regale mi vaso de Got Talent?”, preguntó. Luego de estos dichos, la jueza subió al escenario, se lo dio, se abrazaron y le dijo: “Para tu valija de los recuerdos”.

La Joaqui intentó imitar a un participante de Got Talent Argentina

El concursante Alex Mokrouchine impresionó a todos con sus acrobacias arriba del escenario. A raíz de este suceso, La Joaqui quiso imitarlo, pero se terminó lastimando.

Una vez que le estaban dando las devoluciones a Alex, la artista expresó: “Yo decía, ¿cómo hará eso? Claro, como dicen mis colegas, “estás re jugando”. Viniste acá y si pinta que me salga esto, que no sé si me sale, lo intento. Yo la vine a pasar bien”.

Ante estos dichos, el joven la interrumpió y le dijo: “¿Querés venir y te ayudo a hacer la subida?”. “Sabes que sí. La quiero aprender”, expresó ella. Luego, se subió al escenario y reveló: “Mi energía es medio tosca. Tengo la altura para ser acróbata, pero no la técnica”.

Después de este suceso, se abrió de piernas, para iniciar el truco, y los siguientes pasos se le complicaron. Por este motivo, Florencia comentó: “La quedó”, y, La Joaqui respondió: “No pasa nada. Me gusta el dolor”

Finalmente, con la ayuda de Mokrouchine, logró hacerlo y le comentó: “Me caes bien y sos muy especial”.

Por último, antes de volver con los demás jurados, los miró y les dijo: “Mirá esto, ¿ustedes no me tienen fe?”, antes de realizar una impresionante pirueta que casi la deja estampada contra el piso.

