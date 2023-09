La expareja Rodrigo De Paul, Camila Homs, es una de las participantes del “Bailando 2023” (América TV). En la última emisión, fue su madre, Liliana, y Ángel de Brito, quien forma parte del jurado, no dudó en consultarse si “en el momento que su hija se encontraba en pareja con el futbolista él le fue infiel”. Su contestación dejó sorprendidos a todos.

Bailando 2023: qué dijo Liliana, la mamá de Camila Homs, sobre la ruptura de su hija y Rodrigo De Paul

Cuando Camila debutó en el certamen de baile, había dejado en claro que “no podía hablar mucho sobre su situación con Rodrigo ya que “tenía un bozal legal”. Por este motivo, Ángel aprovechó que estaba la progenitora de la modelo y le dijo: “Como Camila mucho no puede hablar de ciertos temas, le quería preguntar a Liliana el motivo de la separación de tu hija”. Ante esto, confesó: “Cosas personales de ellos, yo ni idea. No estoy mintiendo. A Cami no le gusta hablar mucho, es una chica bastante callada”.

Sin dar muchas vueltas, De Brito, muy directo, lanzó: “¿Rodrigo le fue infiel?”. “Bueno…No sé. No me hagas hablar de esas cosas. Hablemos si querés de mi vinoteca, sobre el gin tonic…”, sostuvo Liliana sin negar los hechos.

“Lo tomo con un sí”, cerró el conductor de LAM y la mamá de Camila se hizo la desentendida.

Bailando 2023: fuerte cruce entre Yeyo De Gregorio y Polino

El juez Marcelo Polino y el concursante Yeyo De Gregorio protagonizaron una pelea cuando el actor comparó a su compañera de baile con la cantante argentina Lali Espósito.

Yeyo comenzó diciendo: “Esta chica, que ya nos conocemos de antes, es un sol. Hay cosas que o te vienen de fábrica o no y ella lo tiene. Me hace acordar a Lali en cosas, es así como angelada”. Sus dichos hicieron enfurecer a Polino.

Ante esto, el jurado se levantó de su silla y comentó indignado: “Soy el padrino del fandom de Lali. Por favor, lavate la boca antes de hablar”. Luego, añadió: “La conozco desde el primer día que empezó la carrera, porque soy periodista hace treinta años, ¿Vos dónde estabas en ese tiempo?”.

Sin miedo, el joven respondió: “Trabajando con ella para entrar a “Rincón de luz” en el 2002, Polino“. Para concluir, Marcelo manifestó: “Mirá a dónde llegó ella y a dónde llegaste vos”.

