Después del intento de suicidio de Maximiliano Guidici, exconcursante de Gran Hermano, su expareja, Juliana Díaz, a quien conoció dentro del reality, habló con el periodista Ángel de Brito para “LAM” (América TV), y dio detalles sobre la complicada situación por la que está pasando el cordobés.

El duro testimonio de Juliana Díaz sobre la salud mental de Maximiliano Guidici

Juliana comenzó relatando: “No quise que vea nada. Lo pusimos un poco en contexto. Era o llevarlo a su departamento con custodia policial y dejarlo solo hasta que llegara su mamá, o que venga acá y yo lo pueda contener. Dije que “sí”, que lo traigan, pero me lo trajeron muy dado vuelta. Estaba totalmente pasado de cosas. Para mí no lo internaron, lo pusieron en una silla y le pasaron dos sueros. Él se tomó un blíster entero de pastillas. Durmió muchísimo, toda la tarde. Recién se despertó, comió algo, pero no está enterado de nada. No sabe bien qué fue lo que pasó anoche, se acuerda de poquitas cosas… Horrible, la verdad”.

Ante esto, reveló: “El negro hace rato que ya viene bastante depre y bajón. Yo creo que hay muchas cosas que no se saben porque, obviamente, siempre muestra la parte linda, intenta estar bien. Hará un mes que empezó con una psiquiatra a tomar medicación. No está siguiendo bien el tratamiento y yo creo que eso lo tiene un poco desequilibrado”.

Y continuó: “También, la frustración de querer tener algo y que no se le dé. El tema de nuestra relación. Pasaron muchas cosas, tuvimos idas y vueltas… Son bastantes cosas. Estamos solos acá. Creo que le pesa mucho el hecho de estar sin su familia y amigos. Me tiene solamente a mí, por así decirlo. Se siente muy solo, con mucho tiempo libre”.

También, horas antes a este suceso, ella había hecho público que “no estaban más juntos” y, por este motivo, dio detalles de cómo terminaron las cosas entre ambos: “Ayer me llamó súper angustiado y le pregunté “cómo estaba con el tema del choque”. Yo había tomado la decisión de separarnos, de que nos tomemos unos días, porque se estaba tornando muy poco sana la relación, muchas peleas. Se estaba volviendo todo un poco tóxico, fuerte”.

“Nosotros nos separamos y, en su momento, necesitábamos aire, enfocarnos en nuestros proyectos. Creo que nos hizo bien de alguna u otra manera. Después de esa separación nunca volvimos a estar bien del todo. A nosotros nos cuesta mucho, yo lo veo en los chicos, hasta a mí me pasa que por ahí tengo ataques de ansiedad. Me pongo nerviosa porque una piensa en el futuro, “qué va a pasar, qué no va a pasar”. Es todo muy nuevo, estás todo el tiempo a la expectativa. Lamentablemente, estábamos en boca de todo el mundo. Hoy recibí mensajes terribles que me decían que “ojalá me muera y es todo mi culpa”. Es súper difícil”.

En cuanto a cómo supo lo de Maxi, confesó: “Ayer, cuando me dejó de contestar el teléfono, le empece a mandar mensajes a gente conocida nuestra diciendo que “se iba a quitar la vida”. Pasó las cuentas bancarias a su mamá, como despidiéndose… Intentamos comunicarnos y no nos contestaba. Me agarró una desesperación terrible. Un abogado penalista me dijo que “vaya con la policía y tenga cuidado”. Luego, contó que hasta la casa de Guidici fue Alexis “El Conejo” Quiroga, quien, también, formó parte de Gran Hermano. “Fue el Cone, que le tuvo que abrir la puerta el conserje. Lo encontró medio desmayado. Maxi le dijo que “se había tomado un par de pastillas, que quería dormirse”.

“Después de que se fue Cone, Maxi me llama en un estado terrible y me dice que “como no se podía dormir iba a seguir tomando pastillas”. Lo llamé a Alexis y le pedí que “se quedara con él, que ya estaba yendo la policía”. Fueron y los quería dejar tranquilos, pero encontraron el blíster vacío. Estaba totalmente dopado, no podía hablar. Ahí fue cuando se lo llevaron”.

Para concluir, expresó: “La policía me preguntó si “habíamos discutido ese día” y yo dije que “no” que, de hecho, habíamos hablado el día anterior. Se puso súper triste por la determinación, pero me dijo que “me agradecía por tener la cabeza sana y tomar la decisión”. Después me llamó y ahí me preocupé muchísimo. Hoy al mediodía, cuando lo liberaron y le dieron el alta, vino a mi casa, decía cosas sin sentido, estaba todavía muy ido. Vino su mamá al ratito. Se durmió porque no había dormido en toda la noche y, hace un rato, cuando se despertó, no se acordaba de nada. Dice que “tiene pequeños pantallazos” y que “hay que desdramatizar un poco, porque solo se había tomado una pastilla para dormir”. Pero no fue solo eso, es algo muy grave hay algo que quiso hacer. La policía dijo que “había olor a gas en la casa”. Creo que necesita que le vuelva la alegría, que esté bien. Necesito que lo ayuden”.

