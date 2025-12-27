La Navidad trajo una sorpresa de alto impacto para la industria musical: Bizarrap sacudió las redes al confirmar que lanzó su nueva colaboración junto a la superestrella colombiana, J Balvin.

El anuncio llegó a través de una fotografía en el icónico estudio de Miami, cargada de un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores: el “product placement” cruzado; en la imagen, el productor argentino luce sus exclusivas zapatillas “Adidas”, mientras que Balvin posa con su propia línea de Nike, marcando un contraste visual directo entre los dos gigantes del calzado.

Cabe destacar, que la sesión llega tiempo después de la viral “tiradera” de Residente contra Balvin, grabada, precisamente, en el estudio de Bizarrap.

El tema ya se encuentra disponible en la página oficial de YouTube de Bizarrap y, también, se puede disfrutar en Spotify.

La canción abre con una referencia al vallenato, género tradicional de Colombia, lo que vuelve a demostrar la capacidad del productor para reinterpretar géneros y contextos culturales desde un lenguaje propio, manteniendo su identidad y su espíritu innovador.

Este lanzamiento marca, además, la última “BZRP Music Session” del año, cerrando un nuevo ciclo para el productor argentino, consolidado como uno de los artistas más influyentes de la escena internacional y referente indiscutido de la música latina contemporánea.

