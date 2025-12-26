Un nuevo escándalo sacude al mundo de la música tropical y tiene como protagonista a El Polaco; el cantante brindó un show el sábado 20 de diciembre en el Hipódromo de San Isidro, en un espacio llamado “Paranoli”, pero lejos de la fiesta esperada, su presentación terminó generando bronca, decepción y fuertes acusaciones.

En este marco, el periodista Juan Etchegoyen reveló en “Mitre Live” que recibió una catarata de mensajes de personas que asistieron al recital y se sintieron defraudadas. “El cantante dio un recital en un lugar de zona norte, más precisamente en San Isidro, y las fans no me paran de escribir totalmente indignadas con su ídolo”, comenzó diciendo el comunicador.

Según el relato de Etchegoyen, el malestar comenzó desde el inicio del show. “El recital estaba anunciado para la 1:30 hs y, el show de El Polaco, terminó empezando pasadas las 3.30; el lugar estaba estallado de gente y las horas pasaban sin que apareciera; en un momento, ya se decía ‘esto es una mentira’”, expresó.

Luego, Juan expuso un audio de una fan del músico. “Ayer no había testimonios, pero hoy sí; hay una fan que se llama Pilar que me envió un audio para compartir en el programa y, de esta manera, le estamos poniendo voz a lo que yo te anticipaba ayer”.

“Mi nombre es Pilar y soy de San Isidro; quería denunciar al lugar Paranoli que está en el Hipódromo de San Isidro; fue un desastre y una verdadera estafa”, empezó diciendo la fan de El Polaco.

“El Polaco tendría que haber tocado 1.30 y empezó a cantar 3.40 de la mañana y casi que ni cantó, el que cantaba era el chico que él tenía al lado; él solamente decía ´palmas arriba´ y ´el que no salta es un aburrido´ y, lo peor de todo, en un momento dijo ´cómo está zona sur’, fue tremendo y un papelón”, cerró Pilar.

Y, Juan, concluyó: “Hasta ahora,”El Polaco” no habló y no sé si lo hará y pedirá disculpas, pero, si quiere salir al aire en este programa, está más que invitado, por supuesto”.

