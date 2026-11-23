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El Black Friday 2026 se acerca y los consumidores argentinos tendrán una nueva oportunidad para buscar descuentos y promociones antes de las fiestas de fin de año. La fecha central será el viernes 27 de noviembre, aunque algunos comercios anticiparán sus campañas y otros extenderán las ofertas durante el fin de semana.

A diferencia del Hot Sale y el CyberMonday, el Black Friday no cuenta con un organizador oficial en Argentina ni con una plataforma centralizada que reúna a todos los comercios participantes. Cada empresa decide qué productos incorpora, qué beneficios ofrece y durante cuánto tiempo mantiene vigentes las promociones.

Entre los rubros que suelen concentrar las ofertas se encuentran tecnología, celulares, computadoras, consolas, videojuegos, electrodomésticos, indumentaria, calzado y artículos para el hogar. También pueden aparecer beneficios adicionales como cuotas sin interés, reintegros bancarios, cupones exclusivos y envíos gratuitos.

Sin embargo, que un producto tenga un porcentaje de descuento anunciado no significa necesariamente que represente una oportunidad de ahorro. Para identificar las mejores promociones, conviene tomar algunas precauciones antes de confirmar una compra.

Black Friday 2026: cuatro consejos para encontrar descuentos reales

1. Comparar los precios antes y durante el evento

Una de las principales recomendaciones es identificar con anticipación los productos que se quieren comprar y registrar cuánto cuestan antes del Black Friday.

De esta manera, será posible comparar el valor original con el precio promocional y comprobar si hubo una reducción efectiva. También se puede consultar el historial de precios en plataformas de seguimiento y comparación.

Es importante no dejarse llevar únicamente por los porcentajes publicados en las publicidades. Una rebaja del 40% puede resultar menos conveniente que otra del 15% si el precio de partida fue modificado previamente.

2. Revisar el mismo producto en diferentes comercios

Otra estrategia consiste en comparar los precios de un mismo artículo en distintas tiendas físicas y plataformas de venta online.

En el caso de los celulares, notebooks, televisores y consolas, es fundamental verificar el modelo exacto, la capacidad de almacenamiento, las especificaciones técnicas y los accesorios incluidos. Dos productos de apariencia similar pueden tener características diferentes y, por lo tanto, no ser directamente comparables.

También conviene revisar quién comercializa el artículo cuando se compra a través de un marketplace, ya que las condiciones de venta, garantía y entrega pueden variar según el vendedor.

3. Calcular si convienen las cuotas, los reintegros y el envío

Los descuentos no siempre aparecen directamente en el precio. Durante el Black Friday también pueden ofrecerse cuotas sin interés, promociones bancarias, reintegros y beneficios exclusivos para determinadas billeteras virtuales.

Antes de elegir un medio de pago, es necesario revisar las condiciones de cada promoción: bancos participantes, tarjetas habilitadas, cantidad de cuotas, topes de devolución, montos mínimos y fechas de acreditación de los reintegros.

Además, hay que calcular el costo total de la operación. Un producto puede tener un precio atractivo, pero dejar de ser conveniente cuando se agregan los gastos de envío o los intereses de financiación.

Por eso, lo recomendable es comparar cuánto se terminará pagando en cada alternativa y no solamente el valor que aparece publicado.

4. Comprar en sitios oficiales y verificar las condiciones

La seguridad también es un aspecto importante durante las jornadas de descuentos. Para evitar estafas, se recomienda ingresar directamente a las páginas oficiales de los comercios y desconfiar de enlaces que llegan por mensajes, correos electrónicos o perfiles desconocidos en redes sociales.

Antes de realizar una transferencia o ingresar los datos de una tarjeta, conviene verificar la dirección del sitio web, la identidad del vendedor y sus datos comerciales.

También es importante revisar las condiciones de entrega, cambios y devoluciones. En Argentina, las compras realizadas por internet cuentan con el derecho de arrepentimiento, que permite revocar la operación dentro de los 10 días corridos desde la entrega del producto o la celebración del contrato, lo que ocurra último, con las excepciones previstas por la normativa.

Las páginas web de venta deben incluir un botón de arrepentimiento de acceso fácil y directo para que los consumidores puedan ejercer ese derecho.

Cuándo es el Black Friday 2026 en Argentina y hasta cuándo habrá ofertas

El Black Friday 2026 será el viernes 27 de noviembre, fecha que coincide con el día posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que este año se celebrará el jueves 26.

En Argentina, algunas empresas pueden anticipar sus promociones durante los días previos y extenderlas al sábado 28 y domingo 29. También podrían mantener descuentos hasta el lunes 30 de noviembre o desarrollar campañas especiales durante varios días, bajo el formato de Black Week.

No existe una duración obligatoria ni un calendario único para todos los comercios. Por eso, es importante consultar las condiciones particulares de cada marca y verificar la vigencia de las promociones.

El lunes 30 coincide con el Cyber Monday del calendario comercial estadounidense, pero no debe confundirse con la edición argentina organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que se realizó del 2 al 4 de noviembre de 2026.

Con diciembre cada vez más cerca, el Black Friday puede convertirse en una oportunidad para adelantar compras navideñas o renovar dispositivos y electrodomésticos. La clave será planificar, comparar precios y analizar el costo final para que los descuentos anunciados se traduzcan efectivamente en un ahorro.