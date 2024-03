Blink-182 está en Argentina para el Lollapalooza: visitaron el Malba y conversaron con los fans El trío conformado por Travis Barker, Tom DeLonge y Mark Hoppus ya está en el país disfrutando de la ciudad de Buenos Aires antes de su show en el Lollapalooza.

Blink-182 ya se encuentra en Argentina para participar de la nueva edición del Lollapalooza Argentina y en la previa del show, los integrantes de la banda de punk salieron a pasear por Buenos Aires, revolucionando a los fans.

El trío conformado por Travis Barker, Tom DeLonge y Mark Hoppus, llega al país luego de su frustrada visita en 2023, cancelada por lesión del baterista.

Este jueves, DeLonge y Hoppus visitaron el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malba y recorrieron la exposición “Tercer ojo” antes de su show de mañana y su foto se volvió viral en redes luego de que la publicara la propia institución.

“Tercer ojo” es una exposición que reúne más de 220 obras icónicas del arte latinoamericano de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila do Amaral, Xul Solar, Joaquín Torres García, Emilio Pettoruti, Wifredo Lam, Roberto Matta, Maria Martins, Remedios Varo, Antonio Berni y Jorge de la Vega, entre otros.

Según contaron desde el museo, los miembros de Blink-182 se interesaron especialmente por las obras de Frida Kahlo, Tarsila do Amaral, Berni, Víctor Grippo y Juan O’ Gorman, entre otros. En la foto posan junto a la escultura “Lo imposible” (1945) de Maria Martins.

Además, Mark se acercó a los fans que aguardaban afuera del hotel para firmar autógrafos, luego publicó en sus redes sociales un mensaje en agradecimiento e informó que no podría salir más: “Buenos Aires, me pidieron que no firmara más en el hotel porque está causando problemas. ¡Gracias a todos! Nos vemos mañana en el Lollapalooza Argentina”, escribió.

Tom, por su parte, compartió una foto desde el interior del hotel que posaban con un poster con el logo de la banda pero con los colores argentinos.