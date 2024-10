Hasta el momento no hay ninguna decisión respecto de la posibilidad de que el Gobierno de Javier Milei otorgue un bono extraordinario para los jubilados y los sectores populares con menor poder adquisitivo.

Por el momento, cada mes renueva el decreto que otorga un Bono Extraordinario Previsional para los jubilados que cobran menos que el haber mínimo previsional garantizado hasta llegar a ese piso. Hasta el momento ese bono fue de hasta $70.000.

El decreto por lo general se anuncia días antes de fin de mes y el decreto se publica los ultimos días hábiles.

A fines de junio el presidente Javier Milei dijo en una entrevista en LN + con Antonio Laje, que no podía garantizar que todos los meses saliera el bono. “El bono tiene una característica que es discrecional y nosotros tenemos que ser serios y solamente va a haber bonos en función de cómo viene la situación y cómo vienen los números fiscales”, explicó.

“Es decir nosotros no vamos a engañarle a la gente, no vamos a mentirles, dándole cosas que no hay. Después eso terminaba siendo emisión monetaria y el efecto agregado es mucho peor porque a vos te dan ese papel de colores que no compra nada y no es que solamente va a precios; en la transición va a precios, genera una distorsión del funcionamiento del sistema que hace que el nivel de actividad sea menor, con lo cual esta política de hacer las cosas con emisión monetaria lo que te genera es una situación de peor pobreza”, aseguró.