Bake Off Famosos regresó a la pantalla de Telefe y su conductora, Wanda Nara, no dudó en tener una profunda charla con la participante e influencer Camila Homs, quien se sinceró acerca de cómo superó al padre de sus hijos, el futbolista Rodrigo De Paul.

Durante el desafío de creatividad, en donde los participantes debían preparar una torta que les recordara a un ser querido, Homs hizo una en forma de corazón, a lo que Wanda, aprovechó para consultarle: “Cami, quiero saber si alguna vez te rompieron el corazón”.

“Sí, me han roto el corazón, pero ahora está recontra recompuesto”, expresó, haciendo mención a su separación de De Paul a mediados de 2021.

“Sí, así te veo. En la vida siempre hay revancha”, comentó la empresaria. “Vos lo sabes”, le respondió la modelo.

A lo que Nara, destacó: “¿Sabes lo que me encanta de ella? Que a pesar de que le han roto el corazón y fue público y terrible, el amor propio. Se la bancó”, e, indicó: “Lloraste un montón, seguramente, en privado”.

Sensibilizada por el recuerdo de esos días de sufrimiento, la participante contó cómo atravesó ese momento de su vida.“Soy de encerrarme. Si quiero llorar y que no se entere nadie, me la trago y me las arreglo”, aseguró.

Y, para cerrar el tema, confesó: “En casa tampoco podía llorar mucho, porque estaban mis dos angelitos (Francesa y Bautista). Me mataba si veían que a mamá se le caía una lágrima. Ellos me dieron la fuerza para salir y, acá estoy, súper bien”.

Todos los participantes de Bake Off Famosos

Entre ellos, se encuentran:

Cande Molfese (actriz)

(actriz) Damián de Santo (actor)

(actor) Cami Homs (influencer)

(influencer) Nacho Elizalde (influencer)

(influencer) Ángela Leiva (cantante)

(cantante) Callejero Fino (cantante)

(cantante) Andrea del Boca (actriz)

(actriz) Verónica Lozano (conductora)

(conductora) Marcos Milinkovic (ex-voleibolista)

(ex-voleibolista) Eliana Guercio (mediática)

Todos los eliminados de Bake Off Famosos

Karina Jelinek (modelo)

(modelo) Javier Calamaro (cantante)

(cantante) Gastón Edul (periodista)

Cómo ver Bake Off Famosos en vivo

El reality se puede ver por Telefe, de lunes a jueves, a partir de las 22 hs; además, se encuentra disponible en los distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

Asimismo, también es transmitido por streaming en el sitio web del canal.

