Luli González, integrante de “Olga”, quedó atrapada en el centro de la polémica por contar detalles de una experiencia personal, la cual no demoró en viralizarse en redes y, los usuarios, repudiaron sus dichos.

La influencer participó del podcast “Influencers al Descubierto” de Media Lab Agency, donde repasó una etapa en la que intentó subirse a la tendencia de contenidos con alto presupuesto, pero, lo que parecía una simple reflexión, terminó escalando a otro nivel.

“Siento que se puso de moda ese contenido con mucho, mucho, mucho presupuesto y, lo que me pasó, es que intenté hacer ese contenido como para estar a la moda y que me siga yendo bien en números”, confesó Luli; tras estos dichos, prosiguió: “A meses de estar haciendo eso, me di cuenta que no lo estaba disfrutando; era yo forzada”.

Luego, contó sobre una buena acción que quiso tener, pero, a medida que fue detallando, sus comentarios generaron polémica. “Una vez quise, por Navidad, regalar… tipo, me fui a mi barrio, a Lugano, y compré muchísimos regalos y era regalárselos a los niñitos de la calle; me acuerdo que grabé todo, qué sé yo, dije, ‘la rompí, soy Mr. Beast; lo di todo’; llego a la casa de mi abuela, me pongo a ver la cámara, no había ningún vídeo, no había grabado la cámara; o sea, es terrible, digo… ¿qué es esto? me gasté un montón de guita; me puse re a llorar”, indicó, despertando bronca.

En esta misma línea, reveló cómo intentó remediar la situación. “Mi prima me grabó y me fue re bien con el video; terminó siendo como un vlogcito de que yo la estaba pasando para el ort* y, ahí fue, bueno, listo, nada, vuelven los vlogs y que le vaya cómo le tenga que ir; la volví a pasar bien haciendo videos y empezó a ir mejor y me quedó como el mensaje de ‘estás frustrada, lo que sea, pero hace lo que te gusta”, confesó, aunque estaba muy feliz al contar su relato, a los usuarios en las redes no les generó mucha gracia.

En “X” (Ex Twitter) el recorte se viralizó y, las críticas, no demoraron en aparecer. “Lo distópico y horrible que es lo que está diciendo y ni se inmuta”, fue uno de los comentarios.

El eje del rechazo, fue bastante claro: muchos usuarios interpretaron que el foco del relato no estuvo en la acción solidaria, sino en la imposibilidad de capitalizarla en términos de contenido.

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