La cuenta regresiva ya comenzó y, el mundo del espectáculo, se prepara para los Martín Fierro de Moda; en el programa “A la Barbarossa” (Telefe) se dieron a conocer, oficialmente, los nominado de la premiación, la cual se celebrarán el próximo domingo 26 de abril con transmisión en vivo.
El anuncio estuvo a cargo de Valeria Mazza y Luis Ventura, presidente de APTRA, quienes revelaron las ternas; la ceremonia contará con la conducción de Iván de Pineda junto a la propia Mazza.
Entre las categorías más destacadas aparece la de mejor estilo en conducción femenina en programas semanales, donde competirán figuras históricas, como: Mirtha Legrand y Juana Viale, junto a otras referentes del medio; en el rubro diario, nombres como: Verónica Lozano y Mariana Fabbiani también buscarán quedarse con la estatuilla; por el lado masculino, la terna reúne a figuras de peso como Mario Pergolini, Ángel de Brito y el propio Ivan De Pineda.
El universo de la ficción también tiene su espacio, con nominaciones para actores y actrices, como: Griselda Siciliani, Julieta Zylberberg y Benjamín Vicuña.
En el terreno de los grandes shows, sobresalen nombres populares, como: Lali Espósito, Wanda Nara y Carolina “Pampita” Ardohain, figuras que marcan tendencia tanto en televisión como fuera de ella.
También, diseñadores de renombre, como: Javier Saiach y Evangelina Bomparola entre los nominados, además de estilistas, maquilladores y peluqueros que forman parte clave de la industria; otro de los focos estará puesto en las nuevas plataformas, con categorías dedicadas al streaming y a las redes sociales; allí, aparecen figuras, como: Nati Jota, Momi Giardina y Zaira Nara, reflejando el crecimiento de estos espacios en la construcción de estilo y tendencias.
Todos los nominados a los Premios Martín Fierro de la Moda:
MEJOR ESTILO EN CONDUCCIÓN FEMENINA EN PROGRAMA SEMANAL
Mirtha Legrand (La Noche de Mirtha)
Juana Viale (Almorzando con Juana)
Teté Coustarot (Argentina de Película)
Josefina “China” Ansa (Lado V)
MEJOR ESTILO EN CONDUCCIÓN FEMENINA EN PROGRAMA DIARIO
Vero Lozano (Cortá por Lozano)
Yanina Latorre (SQP)
Mariana Fabbiani (DDM)
Flor De La V (Los Profesionales)
MEJOR ESTILO EN CONDUCCIÓN MASCULINA
Mario Pergolini (Otro día perdido)
Iván De Pineda (Pasapalabra)
Héctor Maugeri (+Caras)
Ángel De Brito (LAM)
Mariano Iúdica (Polémica en el Bar)
MEJOR ESTILO PANELISTA FEMENINA
Sol Pérez (Gran Hermano)
Carolina Molinari (Puro Show)
Analía Franchín (A La Barbarossa)
MEJOR ESTILO PANELISTA MASCULINO
Hernán Drago (Los 8 Escalones)
Fabián Paz (DDM)
Lizardo Ponce (SQP)
Gastón Trezeguet (Gran Hermano)
ACTRIZ CON MEJOR ESTILO EN FICCIÓN
Griselda Siciliani (Envidiosa)
Monna Antonópulos (Menem)
Julieta Zylberberg (Yiya)
Bárbara Lombardo (Envidiosa)
ACTOR CON MEJOR ESTILO EN FICCIÓN
Benjamín Vicuña (Corazón Delator)
Franco Masini (El Retorno)
Leonardo Sbaraglia (Menem)
MEJOR ESTILO FEMENINO EN BIG SHOW
Lali Espósito (La Voz Argentina)
Sofía Gonet (Masterchef Celebrity)
Wanda Nara (Masterchef Celebrity)
Carolina Pampita Ardohaín (Los 8 Escalones)
MEJOR ESTILO MASCULINO EN BIG SHOW
Ale Sergi (La Voz Argentina)
Nico Occhiato (La Voz Argentina)
Luck Ra (La Voz Argentina)
MEJOR DISEÑADOR/A MODA FEMENINA
Javier Saiach
Evangelina Bomparola
Marcelo Senra
Juan Hernández Daels
MEJOR DISEÑADOR MODA MASCULINA
Matías Carbone
Nicolás Zaffora
Sebastián Raimondi
MEJOR MAQUILLADOR/A
Mabby Autino
Vero Luna
Gervasio Larrivey
MEJOR PELUQUERO
Max Jara
Mauro Max De Brito
Facu Díaz (Niche Studio)
Cristian Rey
MEJOR ESTILISTA
Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)
Romina Giangreco
Celina Lattanzio (Negra Negra)
MEJOR INFLUENCER DE MODA
Zaira Nara
Stephanie Demner
Zuzu Codeu
MEJOR ESTILO FEMENINO EN STREAMING
Momi Giardina (Telefe – Luzu)
Evelyn Botto (Olga)
Flor Jazmín Peña (Luzu)
Nati Jota (Telefe – Olga)
MEJOR ESTILO MASCULINO EN STREAMING
Santi Talledo (Telefe – Luzu)
Grego Rossello (Telefe)
Fer Dente (Olga)
Nacho Elizalde (Olga)
MEJOR ESTILO EN REDES
Carolina Pampita Ardohaín
Valentina Zenere
Martita Fort
Tefi Russo
NUEVO TALENTO DE LA MODA
Valentina Schuchner
Luz Ballesteros
Anushka Elliot
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