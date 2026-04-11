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Wanda Nara llevará su historia sentimental a la pantalla con una serie vertical y, rápidamente, se despertó la curiosidad por el elenco que dará vida a los personajes más polémicos de su recorrido mediático; bajo el título “Triángulo amoroso”, el proyecto buscará recrear la situaciones más escandalosas que vivió luego de que, Mauro Icardi, se pusiera en pareja con La China Suárez.

En este marco, uno de los focos principales estuvo puesto en quién asumiría el papel inspirado en Suárez; la incógnita fue despejada por la periodista Maru Leone, quien reveló que, la elegida, es Débora Nishimoto, artista de origen japonés y pareja de Esteban Lamothe; la designación llamó la atención y se convirtió en uno de los temas más comentados en torno a la producción.

Dentro de la trama, este personaje tendrá un rol determinante, ya que remite a la figura señalada por la empresaria como responsable de haber intervenido en su relación co Icardi; por eso, su construcción será clave para sostener el conflicto central del relato.

El elenco se completa con nombres fuertes del espectáculo: Pachu Peña interpretará a un abogado vinculado al entorno de Maxi López, mientras que, César Bordón y Sebastián Presta, asumirán papeles relevantes dentro de la historia.

A estos nombres se suman otros perfiles que aportarán distintas capas al relato; según trascendió a través de Ángel de Brito, Presta dará vida a un productor, Bordón será un gerente de marketing y, Eugenia Guerty, encarnará a la directora del proyecto en la ficción.

También, formarán parte Clara Kovacic como Daniela, Lautaro Rodríguez en el papel de un futbolista europeo, Lucas Spadafora como Tony y Georgina Barbarossa como la abogada de Wanda.

El universo mediático también tendrá su representación dentro de la historia, con Yanina Latorre en el rol de conductora de un ciclo de chimentos y Pía Shaw como panelista, en una clara referencia al mundo del espectáculo actual.

Con episodios breves y una narrativa ágil, “Triángulo amoroso” apunta a adaptarse a los consumos digitales y a generar impacto en redes sociales.

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