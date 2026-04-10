Andrea del Boca continúa en el centro de la escena tras su salida de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y, en las últimas horas, trascendieron versiones que apuntan a su delicado presente emocional tras lo ocurrido en el reality conducido por Santiago del Moro.

De acuerdo a lo que se conoció, la actriz optó por mantenerse alejada de la exposición pública y permanecer en su casa acompañada por su círculo íntimo, mientras atraviesa un momento de sensibilidad.

Quien dio detalles sobre su estado anímico fue Guido Záffora en “DDM” (América TV), donde describió un panorama complejo. “Hay una crisis total con Andrea Del Boca; las imágenes de su caída son impactantes”, indicó, en referencia al accidente que tomó mayor dimensión luego de la difusión de nuevos registros por parte de Del Moro.

Según indicó, el impacto mediático habría influido, directamente, en su estado anímico. “Andrea no la está pasando bien; está en su casa; tuve la oportunidad de hablar con su entorno y está sorprendida con lo que ve en la televisión”, sostuvo.

Además, Záffora remarcó que, la actriz, no esperaba la reacción que generó su paso por el programa. “Pensaba que la gente la quería más y se encontró con un panorama distinto”, reveló.

En paralelo, otro factor habría incidido en su ánimo: la reciente exposición pública de Ricardo Biasotti en el Senado. “Sintió mucho enojo con ver a Biasotti; justo coincidió su salida con la exposición de Ricardo en el Senado”, aseveró.

También, el periodista explicó que, estas cuestiones, le fueron llegando de manera paulatina: “Lo de él se lo fueron contando a cuenta gotas”, dijo, y agregó que, actualmente, se encuentra contenida por su familia; finalmente, describió cómo habría sido su estado en las últimas horas. “Andrea, ayer, lloró todo el día; está angustiada y no quiere saber nada con Gran Hermano; siente que es una exposición”, cerró.

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