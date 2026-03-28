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Un hecho de gran gravedad puso, en el ojo de la tormenta, al entorno de Eugenia Ruiz y generó fuerte repercusión tanto en el ambiente mediático como en redes; de acuerdo a lo difundido por el periodista de espectáculos, Fede Flowers, Fernando Ruiz, el hermano de la exjugadora de Gran Hermano, fue detenido en Santiago del Estero.

El comunicador compartió la información a través de sus redes sociales. “Gran escándalo y dolor rodea a Eugenia Ruiz de Gran Hermano; hace unas horas, detuvieron a su hermano, Fernando Ruiz, en Santiago del Estero por violencia de género”, reveló

En este marco, amplió los detalles sobre la situación judicial.“El abogado de 50 años fue detenido y acusado de ejercer violencia psicológica, física y sexual contra su pareja de 22 años”, añadió.

Además, indicó que el caso ya se encuentra en manos de la Justicia y que, ambas partes, prestaron declaración; según lo publicado, la denuncia incluiría elementos de extrema gravedad. “Ambos ya prestaron declaración, pero la denuncia de la conviviente, con detalles escalofriantes, como privación ilegítima de la libertad, abuso de sustancias, golpes y sometimiento en el departamento del cuarto piso que compartían, hizo que, Lara Silvetti Crespin Nassif, judicializara su situación”, contó.

La información tuvo un fuerte impacto inmediato, tanto por la seriedad de las acusaciones como por la cercanía con una figura conocida del reality más famoso del país.

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