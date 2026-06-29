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Desde hace unas horas atrás ya están abiertas las inscripciones para la 4ª Jornada de Seguridad de Procesos en la Industria del Oil & Gas, que contarán con la cobertura especial del Grupo La Opinión Austral. Se tratará de un espacio de encuentro para compartir experiencias, buenas prácticas y avances en seguridad de procesos junto a referentes de la industria, que se realizará entre el 21 y el 22 de octubre en la provincia de Neuquén.

En los objetivos se encuentran la gestión de Seguridad de Procesos es actualmente un pilar fundamental a nivel mundial para la sostenibilidad de las organizaciones, en términos de la reducción del riesgo de accidentes mayores y la mejora de la eficiencia de los procesos industriales.

En los objetivos se encuentran la gestión de Seguridad de Procesos es actualmente un pilar fundamental a nivel mundial para la sostenibilidad de las organizaciones, en términos de la reducción del riesgo de accidentes mayores.

En este contexto, las Jornadas de Seguridad de Procesos, tienen como objetivo consolidar un espacio de intercambio técnico, profesional y colaborativo que permita compartir experiencias, fortalecer conocimientos y promover el aprendizaje continuo. De esta manera, se busca fomentar el desarrollo de una cultura preventiva sólida, ampliar las competencias organizacionales en Seguridad de Procesos y apoyar la toma de decisiones que integren seguridad, eficiencia, innovación y creación de valor sostenible para el negocio. El temario incluye:

Compromiso y Liderazgo:

Cultura de seguridad de procesos .

. Entorno / Comunidades de Interés.

Gestión de Riesgos:

Gestión de conocimiento y competencias en seguridad de procesos .

. Integridad y confiabilidad de los activos .

. Manejo del cambio .

. Facility Siting .

. Riesgos naturales y geopolíticos .

. Gestión de emergencias.

Las Jornadas de Seguridad de Procesos, tienen como objetivo consolidar un espacio de intercambio técnico, profesional y colaborativo.

Prácticas Operativas:

Manuales y procedimientos operativos .

. Disciplina Operativa .

. Revisión pre-puesta en marcha (PSSR) .

. Alistamiento para la operación .

. Simultaneidad de operaciones.

Aprender de la experiencia:

Investigación de incidentes e indicadores .

. Lecciones aprendidas / Difusión de investigaciones .

. Auditorias.

Innovación / Transformación Tecnológica:

Sistemas de control remoto de operaciones .

. Ciberseguridad .

. Herramientas digitales para la gestión seguridad de procesos .

. Gestión dinámica de barreras. Gestión de Alarmas .

. IA aplicada a Seguridad de Procesos.

Cabe destacar que los interesados en presentar un trabajo técnico deberán subir previamente una SINOPSIS al Sistema de Congresos (SISCON), para su evaluación por el Comité Técnico.

Se busca fomentar el desarrollo de una cultura preventiva sólida, ampliar las competencias organizacionales en Seguridad de Procesos.

En tanto, es importante dar cuenta que el comité organizador está integrado de la siguiente manera:

Presidente: Karina Peñaflor, Pan American Energy (PAE)

Johana Giroldi Chevron Argentina S.R.L.

Viviana Campos Pampa Energía S.A.

Licina Levembach Pluspetrol S.A.

Natalia Bellesi Shell Argentina S.A.

Alberto Vignale Tecpetrol S.A.

Santiago Fanti Tecpetrol S.A.

Fernando Crucianelli Transportadora de Gas del Norte S.A. (TGN)

Diego Clop YPF S.A.

Marcelo Sanchez YPF S.A.

Juan José Garrido YPF S.A.