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La actriz Cameron Diaz, de 53 años, y el músico Benji Madden, de 47, han recibido con emoción a un nuevo integrante en su familia; en un inesperado anuncio, la pareja dio a conocer la llegada de su tercer hijo juntos, un pequeño de nombre Nautas Madden.

La mañana del pasado 4 de mayo, el vocalista del grupo Good Charlotte reapareció en su cuenta de Instagram con un conmovedor mensaje en el que compartió detalles sobre el nacimiento de Nautas, así como de su nueva vida como una familia de cinco.

“Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!”, escribió el cantante.

En la misma publicación, que destacó por incluir la imagen de un barco pirata adornado con el nombre del recién nacido, el esposo de Cameron Diaz reveló cómo han vivido el proceso de adaptación con sus hijos tras integrar un nuevo miembro en su familia.

Para la protagonista de “Los ángeles de Charlie”, la llegada de Nautas no es un hecho aislado, sino la confirmación de una etapa que ella misma definió como transformadora; Diaz, que debutó como madre a los 47 años, se convirtió en una voz influyente sobre la maternidad en edades avanzadas, defendiendo la importancia de vivir este proceso con plenitud y sin presiones externas, a pesar de los retos logísticos y las nuevas prioridades que implica.

Durante gran parte de la última década, Cameron optó por un perfil bajo y se alejó, voluntariamente, de los sets de filmación; ese tiempo “fuera” del sistema de Hollywood le permitió no solo ver crecer a sus hijos, sino, también, explorar su faceta como emprendedora con su propia línea de vinos orgánicos; sin embargo, el retiro parece haber sido solo una pausa necesaria para recargar energías antes de su regreso definitivo a las grandes ligas del cine.

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