Bad Bunny, que hace poco tiempo deslumbró con sus shows en la Argentina, fue una de las grandes atracciones de la Met Gala 2026; a su vestuario, siempre atractivo, esta vez lo complementó con su transformación física: apareció irreconocible al simular haber envejecido más de 50 años.

El “profundo motivo” detrás de su elección se vincula, directamente, con la temática de la exhibición del Costume Institute, titulada “Costume Art”, según explicaron diversos medios y el propio equipo del artista.

Su “cambio físico” fue un tributo al “Cuerpo Envejecido” (The Aging Body); de esta manera, la exhibición de 2026 exploró el cuerpo humano como una obra de arte; por eso, lo dividió en categorías y, la de su “mayor edad”, fue un mensaje para la industria de la moda que suele ignorar a favor de la eterna juventud; según Bad Bunny, “decidí personificar este concepto para desafiar los estándares de belleza actuales.”; además, destacó, con bromas, que tardó toda su vida en prepararse. “Me tomó exactamente 53 años diseñar este outfit”, dijo con ironía; para los especialistas de la moda, “su look no era un disfraz, sino una representación del paso del tiempo y la mortalidad”.

El esmoquin negro fue realizado en colaboración con Zara; no pasó inadvertido el “pussybow, un lazo que rindió homenaje al recordado vestido “Bustle” de 1947 de Charles James.

En relación a la artesanía, el artista de efectos especiales, Mike Marino, fue el responsable de la transformación; célebre por los maquillajes de Heidi Klum (entre otras estrellas) utilizó piezas de silicona pintadas a mano para replicar la flacidez real de la piel en rostro, arrugas, cuello, manchas solares y manos.

Bad Bunny logró convertir su propia imagen en “una pieza de arte conceptual”, que invita a reflexionar sobre la identidad y el paso de los años en una industria obsesionada con lo efímero. “Busqué elevar la visibilidad de la vejez”, concluyó, emocionado, por el impacto que generó en la noche más esperada.

Entre los otros diseños presentados e invitados que se destacaron, estuvieron los de Nicole Kidman, Gigi Hadid, Madonna, Margot Robbie, Sarah Paulson, Rauw Alejandro, Naomi Campbell, Kim Kardashian, Maluma y Cara Delevingne.

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