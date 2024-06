“Estoy notando un cambio de clima”.

La frase se la dijo a quien escribe estas líneas un consultor que está haciendo en esto días unos trabajos cualitativos sobre la marcha del gobierno de Javier Milei.

“Y no soy el único”, agregó. Es así, una consulta a otro investigador arrojó el mismo comentario: “Sí, empezamos a notar en grupos de votantes de Milei que aparecen frases como ‘sigo bajando, ya no estoy aguantando más’ y ‘esto no marcha, no dejo de perder cosas en mi vida diaria’. Y también aparecieron algunos ‘me arrepiento de haberlo votado’”.

Coincide con el comienzo del segundo semestre del gobierno, ya la esperanza está siendo corroída por la realidad del bolsillo en algunos votantes de Milei. Los consultores no hablan de bronca generalizada o arrepentimientos masivos. No, son cuidadosos. Todavía el Presidente tiene respaldo en la sociedad, pero ese cambio de clima significa que los tiempos se acortan y que son varios los que ya “no la ven”.

Ya finalizado, un trabajo de Proyección Consultores en la segunda semana de junio arroja algunos datos que ayudan a entender este cambio de clima. Tres puntos:

Entre los consultados aumenta la preocupación por perder el trabajo y el aumento de tarifas.

También hay un crecimiento de la incertidumbre sobre el futuro, a la vez que bajan las expectativas de una mejora en los próximos meses.

Ante la pregunta: “¿Qué sensación le genera el rumbo del país?”. La respuesta que ganó claramente fue: Incertidumbre.

Es una palabra que marca bien una sensación reinante en la sociedad. Incertidumbre que la va ganando a la esperanza.

Un artículo de “The Economist” señala que “Milei ha dado prioridad a la lucha contra la inflación, pero los argentinos están cada vez más preocupados por el desempleo y acabarán clamando por el crecimiento. La recesión ha sido profunda.”

Y agrega: “Casi toda la devaluación de diciembre se ha erosionado. Se trataba de devaluar inicialmente el peso más de un 50% y luego un 2% cada mes. Pero la inflación mensual ha sido superior a la paridad. El resultado es que el tipo de cambio efectivo real está subiendo (…) Un peso caro ahuyenta a los turistas, encarece las exportaciones y disuade a los inversores. Una moneda sobrevalorada suele acabar desplomándose. Si se ve que Argentina se aprecia, siempre es señal de que se avecinan cosas peores”.

Datos a tener en cuenta para el futuro cercano. Todos coinciden en que ese 4,2% de inflación de mayo no se repetirá en junio sino que la tendencia es que va a subir y que va a costar mucho bajarla del 5% en este semestre. Con lo que hay, no alcanza. Tampoco se ve en el horizonte cercano un levantamiento del cepo, lo que sigue trabando posibles inversiones extranjeras. Los aumentos de tarifas van carcomiendo los incrementos paritarios. Es decir, lo poco que se avanzó, se vuelve a retroceder.

Más razones para el cambio de clima. En una entrevista con Jorge Fontevecchia, Viviana Isasi, co directora de la Consultora Converse, especializada en investigaciones sobre juventudes, sostuvo que recientes encuestas muestran un aumento del pesimismo y la decepción entre los jóvenes que votaron a Javier Milei.

Este fue un segmento que le permitió a Milei impulsar su candidatura presidencial. “Ahora -señala Isasi- tiene una percepción negativa del gobierno actual, alejándose de la esperanza que tenían al inicio de su mandato”, y que ahora muestra “un 60% de negatividad“.

“Datos recientes reflejan un aumento notable del pesimismo entre los menores de 35 años, un grupo que representa el 40% del padrón electoral en Argentina”, advirtió.

Pesimismo en un segmento que votó a Milei y también ataques directos de economistas “del palo” que lo apoyaron al libertario en su candidatura y que incluso sonaron para el gabinete.

Carlos Rodríguez, economista y ex rector de la Universidad del CEMA y hombre elogiado antaño por Milei, descalificó duramente a Milei por sus dichos sobre la política monetaria: “Mejor que se deje de fanfarronear y decir pavadas. En los últimos 30 días (Junio 7/Mayo7) la Base Monetaria, o sea DINERO creció (se emitió) un 31.7%. Eso es equivalente a una tasa anualizada de emisión de dinero de alto poder de 2634%. Son datos oficiales del Balance Semanal del BCRA”, escribió en las redes.

Javier Milei está recorriendo países de Europa recibiendo premios de organizaciones de derecha. Ninguno de sus encuentros en este nuevo viaje tuvieron que ver con inversiones reales o diálogos con los mandatarios -más allá de un saludo formal con el canciller alemán-, solo sirvieron para recibir elogios de grupos afines ideológicamente.

Nada más.

Mientras en el país real, la gente la sigue pasando mal.

Y el clima cambió. Empezó a refrescar. A su regreso, Milei encontrará un clima más frío.