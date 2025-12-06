Soledad Pastorutti estuvo presente en el programa “Otro día perdido” (El Trece), conducido por Mario Pergolini, donde habló de absolutamente de todo y aprovechó para pasarle una pícara factura al conductor.

La cantante hizo una interesante reflexión sobre los cambios que hay en las oportunidades para los artistas de la “nueva generación de la música”. “Hoy, los chicos tienen un talento impresionante y cuentan con chances que nosotros no teníamos”, indicó

En este marco, explicó que, en sus inicios, era más difícil abrirse camino entre el público. “Nosotros teníamos que ser insolentes, porque, para ocupar un lugar, te pedían que esperaras, que te lo ganaras; a mí me pasó mucho, especialmente, en el folclore”, reveló.

Ante esto, Pergolini intentó ponerle un poco de humor y recordó su supuesta actitud dócil de aquella época.“Yo, igual, era medio sumiso”, lanzó, a lo que La Sole no dejó pasar la oportunidad y, expresó, entre risas: “Con ese pelo largo, rockero… Yo te sufrí, Mario, alguna vez”.

Sin embargó, Pastorutti intentó bajar la tensión, y, comentó: “Siempre te admiré un montón”. Pergolini intentó devolver el elogio, pero, la cantante, lo frenó en seco.“No hace falta que digas lo mismo”, soltó.

Sin embargo, el conductor no se privó de remarcar el cariño que le tiene. “Acá invitamos solo a gente que queremos invitar; si estás acá, es porque te admiramos. ¿Te hice algo? ¿Dije una cosita?”, manifestó.

Ante esto, La Sole no quiso dar muchos detalles y evitó dar la explicación de a qué se refería con su comentario. “En aquella época, imaginate, yo era un personaje…”, dijo.

Finalmente, Pastorutti cerró el momento con un mensaje afectuoso. “Te quiero y te respeto; me encanta lo que estás haciendo”, afirmó.

Como era de esperarse, las redes sociales estallaron con miles de teorías y tratando de descifrar el momento al que se refería la cantante y que le hizo saber al conductor.

