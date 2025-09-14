Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El exjugador de Gran Hermano, Thiago Medina, se encuentra en estado crítico tras sufrir un accidente en moto; por el siniestro, quedó internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, provincia de Buenos Aires.

Medina permanece con respirador e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento de la cirugía torácica a la que fue sometido esta madrugada, detallaron las autoridades del hospital.

“El estado continúa siendo crítico y reservado; la jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, concluyeron.

El accidente del ex GH ocurrió en la avenida San Martín y La Providencia, localidad de Francisco Álvarez; Medina se encontraba en su moto cuando llegó a la esquina e impactó, violentamente, contra la parte trasera de un auto; por el momento, se desconocen los motivos del siniestro; las primeras versiones del caso indicaban que había poca señalización.

La noticia fue compartida en redes sociales por su expareja, Daniela Celis, a quien conoció en la edición 2022 del reality; celis compartió una serie de historias en Instagram. “Estoy en el hospital esperando el parte médico. Thiago, en este momento, está en el quirófano. Solo pido luz y amor. Les daré noticias pronto. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”, contó a través de una publicación; además, reveló que su ex tenía lesiones en la región torácica.

El joven de 22 años ingresó en muy grave estado al hospital, donde fue estabilizado; entró de manera inmediata al quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia.

Allí, le extirparon el bazo, uno de los órganos comprometidos; luego, fue trasladado al área de terapia intensiva, en estado reservado, y completamente sedado; el nuevo parte reveló que continúa en estado crítico y con respirador.

El relato del hombre que ayudó a Thiago

Rául, un vecino de la zona que se encontraba en las inmediaciones de la ruta, asistió a Medina tras el choque; el hombre relató que se encontraba en su camioneta junto a su mujer, a unos metros de distancia del joven, y que, unos segundos después, lo vieron tirado en el piso.

“Paramos la camioneta para ayudar; estaba en el medio de la calzada; entonces, comenzamos a hacer señas a los autos y colectivos para que pararan un poco, porque venían a una gran velocidad”, indicó en diálogo con TN. “Teníamos que frenarlos para que no nos pasaran por encima”, añadió.

A él y su pareja se sumaron dos mujeres, que se encargaron de señalizar a los vehículos que frenaran hasta que, entre todos, lograron sacar a Medina de la ruta. “Yo le di la mano para que sienta que alguien estaba con él; ottras dos señoras le hablaban todo el tiempo; él estaba en shock”, destacó.

Según el hombre, en un momento Medina habría perdido el conocimiento y se habría despertado minutos después confundido.“Perdió el conocimiento y nos preguntaba: ‘¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? cuando despertó, intentamos sacarle un número de teléfono, pero no podía desbloquear el celular; estaba en un shock total”, aseguró.

Raúl remarcó que , uienes se encontraban en el auto que impactó contra la moto de Medina, se quedaron a ayudar. “El conductor se quedó hasta que vino la ambulancia; la señora que venía con él se fue con él [Medina] en la ambulancia para atender el teléfono por si alguien llamaba, ya que no estaba en condiciones de hacerlo”, explicó.

De acuerdo a sus palabras, tenía una “hematoma grande al lado de la cintura. “Él decía ‘me duele un montón’; después dijo que “quería vomitar”, lo pusieron de costado y vomitó sangre; luego, lo cargaron en la ambulancia y se fueron”, agregó.

Por último, Raúl reclamó que la ambulancia tardó entre “30 y 40 minutos” en llegar y que “la Policía nunca llegó”. “Lo hicimos todo nosotros…Siempre pasa eso”, cerró.

Quién es Thiago Medina

Medina fue conocido por su historia de vida y origen humilde y, a principios del certamen, fue uno de los favoritos del público; su historia de amor junto a Celis fue una de las más destacadas.

El joven oriundo de González Catán resaltó entre los demás por su sencillez y deseo de brindar un futuro mejor a su familia; antes del reality, trabajaba como recolector de residuos y en una verdulería; a los 18 años, decidió entrar en el programa para ganar más dinero, mejorar su vivienda y emprender un negocio propio.

Al salir de Gran Hermano, Medina y Celis afianzaron su relación y en 2024 tuvieron a sus dos hijas, las gemelas Laia y Aimé; mientras tanto, montó una verdulería en González Catán, aunque debió cerrarla por una serie de problemas personales; más tarde, en mayo de 2025, anunció su separación.

