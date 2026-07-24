Mauro Icardi eligió las redes para volver a mostrarse en medio del escándalo que se generó tras las declaraciones de Nora Colosimo sobre su relación con La China Suárez; en este marco, el futbolista compartió una publicación que fue interpretada como una respuesta a los dichos de la madre de Wanda Nara.

La situación surgió luego de que, Colosimo, hablara sobre el robo que sufrió la familia en la vivienda que su hija tiene en las afueras de Milán; el suceso ocurrió mientras la empresaria se encontraba en Estados Unidos por la cobertura de la final del Mundial 2026 y en la casa estaban Nora junto a cuatro de los cinco hijos de la conductora.

De acuerdo a lo trascendido, los delincuentes ingresaron durante el entretiempo del partido y se dirigieron a la habitación de Wanda, donde sustrajeron documentación, pasaportes, permisos de viaje y otros elementos de valor; al referirse al hecho, Colosimo aseguró que los ladrones “sabían lo que hacían” y, además, sorprendió al opinar sobre la relación entre Icardi y Suárez.

“Él mismo me decía, llorando, que ‘La China tenía olor’. ¿Qué pasa, ahora, no tiene más olor? La está usando para lastimar a Wanda y, ella, lo usa a él por la economía; es un negocio. Tengo mensajes donde él hablaba mal de ella; sé lo que piensa”, había comentado Nora.

En medio del revuelo, el futbolista decidió no realizar declaraciones públicas ni responder de manera directa a los cuestionamientos; en cambio, utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen junto a la actriz, en la que, ambos, aparecen sonrientes dentro de un avión durante un viaje.

La postal estuvo acompañada por un mensaje que dejó pocas dudas sobre sus sentimientos hacia Suárez. “El amor de mi vida”, escribió el delantero junto al arroba de la actriz y un emoji de un corazón atravesado por una flecha.

De esta manera, Icardi volvió a mostrar públicamente su postura y reafirmó su vínculo con la actriz, sin hacer mención directa a los dichos que generaron la nueva polémica.

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