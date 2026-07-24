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Tras su regreso de vacaciones en Europa, Lola Tomaszeuski fue recibida en Ezeiza por Manuel Ibero, que la sorprendió con un ramo de flores y un largo abrazo; el reencuentro se produjo tras casi un mes sin verse, desde la expulsión de Lola de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), y quedó registrado en el Instagram oficial de ambos.
El gesto de Manu Ibero para Lola Tomaszeuski en el aeropuerto
En el aeropuerto, también estuvieron presentes Lizardo Ponce y su pareja, Franco Poggio, con quien Lola viajó por Europa; Manu había salido del programa antes y, por eso, el encuentro tuvo carga emotiva; ella publicó foto,s y, escribió: “Qué linda sorpresa”, a lo que él, respondió en los comentarios: “Te extrañaba tanto, bonita”.
Las imágenes compartidas por Manuel mostraron el momento exacto: flores en mano y un abrazo que no disimuló la emoción de ambos; el reencuentro en Ezeiza fue seguido por muchos seguidores que celebraron la escena; las fotos y videos, rápidamente, tuvieron repercusión en redes, donde comentaron el gesto y la complicidad entre ellos.
Cómo se construyó el vínculo entre Lola y Manu Ibero
Dentro de del reality, Manuel y Lola construyeron un vínculo que quedó en la mira del público: ella había entrado en pareja y, eso, generó críticas; tras su primera salida, Manuel optó por separarse; luego, volvió al juego, por repechaje, ambos decidieron apostar al romance dentro de la casa.
Tiempo después, Lola fue expulsada por revelar datos del exterior y dejó la competencia; ahora, que Manuel también salió de la competencia, la pareja tiene la oportunidad de transitar su relación sin las reglas del juego; en las publicaciones se percibe complicidad y ganas de construir algo más allá de la pantalla.
Según las publicaciones, tanto Manu como Lizardo fueron a recibir a sus respectivas parejas: Manuel esperó a Lola y, Lizardo, a Franco Poggio, su novio; la escena en el aeroportuario dejó imágenes de complicidad entre el grupo y terminó multiplicándose en historias y postes de Instagram, donde, los fanáticos, se hicieron eco del momento.
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