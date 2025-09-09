Cande Vetrano estuvo presente en la avant premiere de “Verano Trippin” y, antes de ingresar a la sala, dialogó con los periodistas y respondió a los rumores de que su pareja, Andrés Gil, la habría engañado con Gimena Accardi, ex de Nicolás Vázquez.

Con una sonrisa, la artista respondió con calma, y. sin dramatizar: dijo sentirse “superbien” y, aunque se notó cierta incomodidad, optó por bajarle el tono a la polémica. “Es una cosa que pasa, cosas de la vida”, manifestó.

La charla cerró con un mensaje conciliador que buscó correr el foco del escándalo. “¡Amor para todos!”, indicó, antes de mostrarse cómplice y cariñosa con Gil en la alfombra roja, donde, ambos, posaron juntos para las cámaras.

Vale recordar que, el pasado 19 de agosto, Gil había utilizado sus redes para frenar las versiones que lo vinculaban con Accardi; en una publicación en su Instagram, escribió: “Lo que está circulando es absolutamente falso”. Y, agregó, con evidente fastidio: “Me duele que, todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico, se vea opacado por un invento”; el actor, además, pidió públicamente: “Por mi familia y la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa”.

El rumor nació luego de la separación de Accardi y Vázquez, justo cuando la actriz compartía escenario con Gil en la obra “En otras palabras”; ssa coincidencia alimentó las versiones de romance, aunque, ambos, lo negaron de inmediato.

En este marco, Gimena también salió al cruce de lo trascendido; en diálogo con “Olga”, desmintió de manera contundente cualquier vínculo sentimental con Gil. “Con la persona que se me vincula es mentira. Eso necesito aclararlo, porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, gente que es familia, y eso sí necesito que eso frene”, manifestó.

Respecto a quién fue realmente el tercero en discordia que motivó el final de su relación con Vázquez, Accardi decidió preservar su identidad, pero aclaró un detalle que descolocó a todos. “Fue una persona random que no tiene nada que ver con el medio, ni intenten hurgar, ni la sigo en Instagram; desapareció”, cerró.

