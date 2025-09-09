Lali Espósito viene de romperla con sus shows en Vélez en los que sorprendió con varias sorpresas; una de ellas, es su nuevo tema “Payaso”, el cual confirmó que se lo dedicó al presidente Javier Milei.

En una entrevista con “LAM” (América TV), Pepe Ochoa, quien se encuentra reemplazando al conductor del programa, Ángel de Brito, le preguntó a la artista pop si el tema era un nuevo palo para el libertario y, ella, fue contundente.

“A todos los payasos que están ahí; son todos unos payasos totales; por su puesto, a él (por Milei) y a todos los que están ahí; payasos totales, son un chiste”, sentenció Lali para ganarse hasta la felicitación de Yanina Latorre.

Qué dice la letra de “Payaso”, el nuevo tema de Lali Espósito que es viral

Tras deleitar a su público con momentos épicos, tales como el cover de “Vencedores Vencidos” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, o el gesto del 3 con los dedos, haciendo alusión a las presuntas coimas de Karina Milei-, la intérprete de “Diva” lanzó su nuevo tema titulado “Payaso”.

Si bien este nuevo tema no es tan explícito, en una de sus estrofas habla de un “león”, el animal elegido como símbolo por el primer mandatario.

“Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas”, indicó Lali en una parte del tema, cual orma parte de su nueva era y marca el cierre del álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

La letra de “Payaso”, la nueva canción de Lali Espósito:

“Ay, perdoname, te pisé, no te vi

Estoy ocupada, tengo cosas que hacer

Hablás muy rápido, no sé, no entendí

Estás muy alterado y no te hace bien.

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas

Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Y aunque tu sueño es actuar

Te queda grande el disfraz.

El truco ese que hiciste yo ya lo vi

Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer?

Te dije que eras bueno ¡uy!, te mentí

Me estás vendiendo humo y se puede ver.

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas

Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Y aunque tu sueño es actuar

Te queda grande el disfraz.

Sos un payaso, ¡yeah!

Oh, yeah, ¡oh!

¡Payaso!

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Te queda grande el disfraz

¡Payaso!

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Te queda grande el disfraz

¡Payaso!”

Leé más notas de La Opinión Austral